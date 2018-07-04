«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами
Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Натали Турс» Владимир Воробьев.
«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он.
Как уточнил В.Воробьев, что речь идет об «информации, которая была на рынке, в том числе той, которую озвучила сама компания о состоянии ее дел».
Он добавил, что сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил он.
В пятницу туроператор «Натали Турс» сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.
Комментарии6
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olegleon 04 июля 2018 | 11:29
"в связи с финансовыми проблемами "
у гендиректора? у владельцев?
efilika 04 июля 2018 | 12:15
olegleon: вы мне писали, что у меня с чем-то там плохо. Так у вас плохо с головой, если так вопрос ставите. Гендиректор там один из владельцев. Плохо с наличностью у фирмы. И не у нее одной. С июня рухнул полар, оператор из питера, еще один московсий -DSBW. Плохая тенденция. За ними пойдут ТА и могут пойти страховые. Для несведущих - страховку оплати, фингаратии оплати, ростуризму отстегни, блоки мест оплати даже если они будут пустые. блок гостиничный оплати, агентству комиссию отстегни, сотрудникам зп требуется, аренда и прочие мелкие расходы. Доход приносят только туристы. А где они? Обнищали
serjio99 04 июля 2018 | 11:43
"Натали Турс", "Трансаэро"... Сладкие воспоминания об отпусках в Испании. "Натали Турс" была первой и ведущей туркомпанией этого направления.
Ничего вечного в мире. Вот она - сладость и горечь рыночной экономики. Но другой просто не бывает, как сказал Михаил Дмитриев, бывший президент ЦСР.
benny_point 04 июля 2018 | 11:44
А в какой стране сейчас находится гендиректор Киса Воробьянинов? Ну явно не в России!
andrey_nik0laev 04 июля 2018 | 11:55
Пожалуй, краха туроператора такого уровня на российском туристическом рынке еще не было. Будем наблюдать.
oneoretwo 04 июля 2018 | 11:55
«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами...
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...здесь совсем не просматриваются люди, которые полностью оплатили ваши туры по вашим же тарифам... повезло тебе, воробьев, что живешь в путингсрашке. в противном случае, полное разорение - это было бы как подарок...