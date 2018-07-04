Власти Индии потребовали от WhatsApp пресечь распространение ложных слухов с помощью мессенджера

За последние месяцы в стране произошли десятки внесудебных расправ — как раз из-за фейковых сообщений.

Индийское министерство электроники и информационных технологий выразило «глубокое неодобрение» руководств мессенджера WhatsApp — поводом стало распространение «безответственных и взрывоопасных» сообщений, приведших к гибели людей. За последние месяцы, как сообщает «Интерфакс», в Индии не менее 25 человек стали жертвами расправ — из-за слухов о похищениях детей, грабежах и изнасилованиях. Сообщения с ложной информацией распространялись через групповые чаты.

Только в минувшее воскресенье пять человек были забиты насмерть разъяренной толпой. Как правило, люди, якобы замешанные в злодеяниях, это приезжие из других провинций страны. Руководство WhatsApp уже заявило, что будет вносить изменения в групповые чаты, чтобы предотвратить распространение слухов. В то же время разработчики мессенджера хотели бы наладить для этого более тесное сотрудничество с властями страны.

Мессенджером WhatsApp в Индии пользуются свыше 200 миллионов человек.