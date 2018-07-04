Власти Индии потребовали от WhatsApp пресечь распространение ложных слухов с помощью мессенджера
За последние месяцы в стране произошли десятки внесудебных расправ — как раз из-за фейковых сообщений.
Индийское министерство электроники и информационных технологий выразило «глубокое неодобрение» руководств мессенджера WhatsApp — поводом стало распространение «безответственных и взрывоопасных» сообщений, приведших к гибели людей. За последние месяцы, как сообщает «Интерфакс», в Индии не менее 25 человек стали жертвами расправ — из-за слухов о похищениях детей, грабежах и изнасилованиях. Сообщения с ложной информацией распространялись через групповые чаты.
Только в минувшее воскресенье пять человек были забиты насмерть разъяренной толпой. Как правило, люди, якобы замешанные в злодеяниях, это приезжие из других провинций страны. Руководство WhatsApp уже заявило, что будет вносить изменения в групповые чаты, чтобы предотвратить распространение слухов. В то же время разработчики мессенджера хотели бы наладить для этого более тесное сотрудничество с властями страны.
Мессенджером WhatsApp в Индии пользуются свыше 200 миллионов человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 04 июля 2018 | 11:08
"не менее 25 человек стали жертвами расправ "
а в России аж временно отстранили от работы идиотку, которая фейковые новости об убийстве распространяла. 37-й год!
tag188 04 июля 2018 | 11:30
olegleon: Заметь, в Индии вообще, никого от работы не отстраняли.
Кстати, после выпусков новостей с "распятыми мальчиками" хоть одного российского журналиста уволили или от работы отстранили?
А это заметь, не частная публикация в соцсети, а государственное СМИ, которое распространяет фейки.
andre_klimov 04 июля 2018 | 12:18
Да не проблема. Вся тяжесть доказания, что слух ложный лежит на требующих пресечения.
Не с того конца индийцы взялись за проблему.