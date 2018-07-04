Z Архив новостей новости
5 18 6 732
11:02, 04 июля 2018

Законодательное собрание Петербурга сегодня рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Накануне комиссия по соцполитике рекомендовала депутатам поддержать документ.

В кулуарах Законодательного собрания говорят, что депутаты поддержат законопроект о повышении пенсионного возраста. Практически все сомнения в этом пропали после заседания комиссии по соцполитике, которое прошло накануне. Ее члены, в основном единороссы, рекомендовали парламентариям принять документ. Против реформы в ЗакСе выступает только небольшая группа оппозиционеров. Ранее они предлагали альтернативный законопроект, но его даже отказались рассматривать.

Напомним, по новым законам мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63. Повышение возраста будет поэтапным: реформа стартует в 2019, а завершится — в 2034-году.

Активные разговоры про повышение пенсионного возраста и НДС шли с прошлого года, но Владимир Путин ещё до избрания его на очередной пенсионный срок заявлял, что повышения пенсионного возраста и налогов не будет.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 04 июля 2018 | 11:12

Кто же может сомневаться, что депутаты, представляющие жуликов и воров, поддержат очередное наглое ограбление населения?

olegleon 04 июля 2018 | 11:23

danko1: "При этом расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 миллиарда рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 года, и составят 8,532 триллиона рублей."
всего то половина доходов госбюджета. ну мы то знаем, что в демократических странах государство больше тратит на пенсии! или в разы меньше?

tks 04 июля 2018 | 11:36

olegleon: Посчитайте военных, мусоров, судейских, прокурятину и гэбилов, а также привилегированных госчиновников. На них и придётся львиная доля увеличения бюджета. Это же опора Режима.

olegleon 04 июля 2018 | 11:56

tks: а "львиная" это сколько процентов? может 4 триллиона из 8,5 им идёт?
или хотите сравнить пенсии силовиков в России и США?

danko1 04 июля 2018 | 11:58

olegleon: Дебил, ненавидящий россиян и защищающий грабящих их воров, ПФ- это внебюджетный фонд. Постоянно один бред пишите.

olegleon 04 июля 2018 | 12:05

danko1: внебюджетный фонд в который из бюджета триллионы текут?
ну да, забрать из образования и медицины и отдать их в ПФР это же так отлично! Вы же приветствуете этот шаг Путина и Медведева и поддерживаете это их решение

danko1 04 июля 2018 | 12:10

olegleon: Это вы, подонок, завидуете нищим пенсионерам, оправдывает похищение денег у будущих пенсионеров и защищаете любые преступления власти.
Пишите один бред, каждое слово которого опровергнуть можно.
И на Западе люди сами свою пенсию формируют и никто не посмеет деньги у них украсть.

bbob 04 июля 2018 | 11:58

olegleon: Все-таки такие запутинцы как ты реально тупы. Даешь цитату не пойми откуда, ни пойми про что и задаешь про нее какие-то вопросы.

olegleon 04 июля 2018 | 12:09

bbob: для "альтернативно одарённых" поясню. Путин увеличил расходы ПФР. теперь расходы государственного пенсионного фонда почти равны половине доходов государственного бюджета. при этом Путин забирает несколько триллионов рублей из госбюджета (который должны тратить на оборону, образование, медицину, развитие экономики и т.д.) и переводит их в ПФР.
может назовёте хотя бы одну развитую, демократическую страну, в которой такие пропорции есть?

kottigr1 04 июля 2018 | 11:24

danko1: Странно что для потенциальных российских пенсионеров не предусмотрены от государства бесплатный ошейник и цепь, что бы они из этого Рая труда не сбегали "за бугор"..

olegleon 04 июля 2018 | 11:27

danko1: кстати, не подскажите, а сколько в среднем живут женщины в США, если выходят на пенсию в 65-67. видимо на 10 лет больше, чем в России, т.е. в среднем до 87 лет живут.

tks 04 июля 2018 | 11:41

olegleon: Кстати, а вы не подскажете уровень жизни пенсионерки из техасской глуши и пенсионерки из уральской глубинки?

Интересно, а если путорежим концлагеря введёт, или децимацию, вы столь же доказательно одобрите такое нововведение?

olegleon 04 июля 2018 | 11:49

tks: он соответствует тому, как она работала и платила налоги. и тому, за кого она голосовала. и это был явно не "нерушимый блок коммунистов и беспартийных".
кстати, и талонов на соль и сахар, пока она работала, не было.
что ещё хотите сравнить?

pmasel 04 июля 2018 | 12:05

olegleon: А почему не сравнить с француженкой, которая выходит на пенсию в 60 и рабочая неделя у которой 35 часов? И средняя продолжительность жизни у которой те самые 87 лет....
Да и мужики там тоже получше нашего живут на пенсию выходят в 62 и средняя продолжительность жизни 80.

luger_max_otto 04 июля 2018 | 11:29

Полагаю, жители Питера найдут возможность высказаться в отношении их депутатов и словами и делами.

efilika 04 июля 2018 | 11:22

Может тупоголовые поймут зачем нужна сильная оппозиция на всех местах?

tks 04 июля 2018 | 11:32

Теперь от региональных так называемых и так сказать "парламентов" волна "одобрямса" должна прокатиться!

fgk54 04 июля 2018 | 11:34

Перед тем как поднимать пенсионный возраст, было бы неплохо сделать прогрессивную шкалу, особенно для чиновников , например 20% и выше. Если вы хотите сделать пенсионный возраст 65 лет как в Франции, прежде сделайте отчисления как в Франции:
До 9 807 евро 0%
От 9 807 до 27 086 евро 14%
От 27 086 до 72 617 евро 30%
От 72 617 до 153 783 евро 41%
Более 153 783 евро 45%
Получается ставите телегу впереди лошади. Заодно необходимо резко сократить общее число чиновников, которое превышает число чиновников в СССР в 2 раза. Вот вам и деньги. Почему так не делаете? Потому что сволочи!

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 313 6 23826 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 129 6 20285 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 470 6 51720 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 59 6 5221 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я хочу в «Единую Россию», в эту самую систему, которая расколется на две части, и хочу в либеральную часть «Единой России». То есть в партию, которая образуется на расколе «Единой России» на две партии…

5 80 6 14291 27.06
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, выборы, мэрство, собянин, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 102 6 10832 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11610 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11331 01.07
Блоги

Сенсационное поражение сборной Германии Действующие чемпионы мира не вышли из группы…

5 97 6 31444 27.06
Kчм-2018, спорт, футбол, фото, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 157 6 21192 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 90 6 12536 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 88 6 12399 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 69 6 9787 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33247 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12209 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 277 6 39549 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения

Популярное за неделю

Новости

Член тюменского отделения партии «Единая Россия», пенсионерка Вера Синяева, обвинила президента Путина во лжи Она выступила на митинге против пенсионной реформы, который состоялся в Тюмени накануне…

5 53 6 30725
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 87 6 143677 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 86 6 19562 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 270 6 366002 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 165 6 116245 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7093059
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3556511

Сегодня в эфире