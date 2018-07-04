Законодательное собрание Петербурга сегодня рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
Накануне комиссия по соцполитике рекомендовала депутатам поддержать документ.
В кулуарах Законодательного собрания говорят, что депутаты поддержат законопроект о повышении пенсионного возраста. Практически все сомнения в этом пропали после заседания комиссии по соцполитике, которое прошло накануне. Ее члены, в основном единороссы, рекомендовали парламентариям принять документ. Против реформы в ЗакСе выступает только небольшая группа оппозиционеров. Ранее они предлагали альтернативный законопроект, но его даже отказались рассматривать.
Напомним, по новым законам мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63. Повышение возраста будет поэтапным: реформа стартует в 2019, а завершится — в 2034-году.
Активные разговоры про повышение пенсионного возраста и НДС шли с прошлого года, но Владимир Путин ещё до избрания его на очередной пенсионный срок заявлял, что повышения пенсионного возраста и налогов не будет.
Комментарии18
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danko1 04 июля 2018 | 11:12
Кто же может сомневаться, что депутаты, представляющие жуликов и воров, поддержат очередное наглое ограбление населения?
olegleon 04 июля 2018 | 11:23
danko1: "При этом расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 миллиарда рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 года, и составят 8,532 триллиона рублей."
всего то половина доходов госбюджета. ну мы то знаем, что в демократических странах государство больше тратит на пенсии! или в разы меньше?
tks 04 июля 2018 | 11:36
olegleon: Посчитайте военных, мусоров, судейских, прокурятину и гэбилов, а также привилегированных госчиновников. На них и придётся львиная доля увеличения бюджета. Это же опора Режима.
olegleon 04 июля 2018 | 11:56
tks: а "львиная" это сколько процентов? может 4 триллиона из 8,5 им идёт?
или хотите сравнить пенсии силовиков в России и США?
danko1 04 июля 2018 | 11:58
olegleon: Дебил, ненавидящий россиян и защищающий грабящих их воров, ПФ- это внебюджетный фонд. Постоянно один бред пишите.
olegleon 04 июля 2018 | 12:05
danko1: внебюджетный фонд в который из бюджета триллионы текут?
ну да, забрать из образования и медицины и отдать их в ПФР это же так отлично! Вы же приветствуете этот шаг Путина и Медведева и поддерживаете это их решение
danko1 04 июля 2018 | 12:10
olegleon: Это вы, подонок, завидуете нищим пенсионерам, оправдывает похищение денег у будущих пенсионеров и защищаете любые преступления власти.
Пишите один бред, каждое слово которого опровергнуть можно.
И на Западе люди сами свою пенсию формируют и никто не посмеет деньги у них украсть.
bbob 04 июля 2018 | 11:58
olegleon: Все-таки такие запутинцы как ты реально тупы. Даешь цитату не пойми откуда, ни пойми про что и задаешь про нее какие-то вопросы.
olegleon 04 июля 2018 | 12:09
bbob: для "альтернативно одарённых" поясню. Путин увеличил расходы ПФР. теперь расходы государственного пенсионного фонда почти равны половине доходов государственного бюджета. при этом Путин забирает несколько триллионов рублей из госбюджета (который должны тратить на оборону, образование, медицину, развитие экономики и т.д.) и переводит их в ПФР.
может назовёте хотя бы одну развитую, демократическую страну, в которой такие пропорции есть?
kottigr1 04 июля 2018 | 11:24
danko1: Странно что для потенциальных российских пенсионеров не предусмотрены от государства бесплатный ошейник и цепь, что бы они из этого Рая труда не сбегали "за бугор"..
olegleon 04 июля 2018 | 11:27
danko1: кстати, не подскажите, а сколько в среднем живут женщины в США, если выходят на пенсию в 65-67. видимо на 10 лет больше, чем в России, т.е. в среднем до 87 лет живут.
tks 04 июля 2018 | 11:41
olegleon: Кстати, а вы не подскажете уровень жизни пенсионерки из техасской глуши и пенсионерки из уральской глубинки?
Интересно, а если путорежим концлагеря введёт, или децимацию, вы столь же доказательно одобрите такое нововведение?
olegleon 04 июля 2018 | 11:49
tks: он соответствует тому, как она работала и платила налоги. и тому, за кого она голосовала. и это был явно не "нерушимый блок коммунистов и беспартийных".
кстати, и талонов на соль и сахар, пока она работала, не было.
что ещё хотите сравнить?
pmasel 04 июля 2018 | 12:05
olegleon: А почему не сравнить с француженкой, которая выходит на пенсию в 60 и рабочая неделя у которой 35 часов? И средняя продолжительность жизни у которой те самые 87 лет....
Да и мужики там тоже получше нашего живут на пенсию выходят в 62 и средняя продолжительность жизни 80.
luger_max_otto 04 июля 2018 | 11:29
Полагаю, жители Питера найдут возможность высказаться в отношении их депутатов и словами и делами.
efilika 04 июля 2018 | 11:22
Может тупоголовые поймут зачем нужна сильная оппозиция на всех местах?
tks 04 июля 2018 | 11:32
Теперь от региональных так называемых и так сказать "парламентов" волна "одобрямса" должна прокатиться!
fgk54 04 июля 2018 | 11:34
Перед тем как поднимать пенсионный возраст, было бы неплохо сделать прогрессивную шкалу, особенно для чиновников , например 20% и выше. Если вы хотите сделать пенсионный возраст 65 лет как в Франции, прежде сделайте отчисления как в Франции:
До 9 807 евро 0%
От 9 807 до 27 086 евро 14%
От 27 086 до 72 617 евро 30%
От 72 617 до 153 783 евро 41%
Более 153 783 евро 45%
Получается ставите телегу впереди лошади. Заодно необходимо резко сократить общее число чиновников, которое превышает число чиновников в СССР в 2 раза. Вот вам и деньги. Почему так не делаете? Потому что сволочи!