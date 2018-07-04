Два человека попали в больницу в Британии после отравления неизвестным веществом
Всё случилось рядом с Солсбери, что заставило многих вспомнить об инциденте с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью. Полиция расследует новый случай.
Пострадавшие в критическом состоянии в больнице Солсбери. Это мужчина и женщина, им около сорока лет, сообщает BBC. Их нашли без сознания в городке Эймсбери. От него до Солсбери чуть больше десяти километров. Первоначальная версия о том, что тяжёлое отравление могли вызвать наркотики не подтвердилась. Эксперты сейчас проводят анализ вещества, обнаруженного в крови пострадавших. В обоих городах, расположенных в графстве Уилтшир на юге Англии силовики оцепили места, в которых могли бывать мужчина и женщина. Местных жителей предупредили: на улицах теперь будет больше чем обычно полицейских. Пока неясно носило ли отравление криминальный характер.
Пострадавших госпитализировали в ту же больницу, где длительное время находились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают что их отравили при помощи яда Новичок, изготовленного в России. Москва это отрицает. Скотланд-Ярд заявил, что пока не может подтвердить связан ли новый инцидент с тем, который произошёл в Солсбери ровно 4 месяца назад.
Газета Sun вчера сообщила о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей. По словам собеседника издания эти люди после совершения преступления покинули Великобританию и скрылись в России.
Комментарии14
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noxepy_7_40_ 04 июля 2018 | 11:03
А сколько котов, сколько морских свинок? И главное, сколько Бабченков?
rktq 04 июля 2018 | 11:06
noxepy_7_40_: Не иначе как.
Сбежавший из дому Скрипалей кот он же агент КГБ "Кот Матроскин" Метит остров.
Пипец Британии.
ematveev 04 июля 2018 | 11:06
noxepy_7_40_:
Интересный факт: отравление Литвиненко не секретным веществом не могли идентифицировать ТРИ НЕДЕЛИ.
Отравление Скрипалей СЕКРЕТНЫМ веществом (формулу которого Британия типа не знает) идентифицировали моментально.
Палятся бриты.
olegleon 04 июля 2018 | 11:05
"- шо, опять?"
так вроде вчера сборная Британии вышла в 1/4 финала. или это перед встречей Трампа и Путина?
timwlad76 04 июля 2018 | 11:38
Ну это olegleon актом устрашения называется.
Ну типа наехать полному беспредела,может обломают,а может в ответ и в зубы дадут с последующей потерей оных.
Так что вы правы,снабжают господина Трампа козырями в рукава и карманы засовывая.
lion64__2 04 июля 2018 | 11:05
Это всё происки второго скрипалевского кота, что сбежал от джентльменов. Не смогли его съесть терезка с борькой под пиво и шнапс. И вот теперь беда обрушилась на мелкобританцев.
sg90 04 июля 2018 | 11:07
На этих койках уже пора таблички прикрутить "Места для изменников с детьми" )))
Так то бы куй с ним. Англом больше, англом меньше.. Котиков вот жалко
sskull 04 июля 2018 | 11:11
Тут один прыщавый гомик уже написал, что опять травил ФСБ, чтобы отвлечь россиян я уж даже не запомнил от чего...
Так и вижу, как пенсионеры Костромы целыми днями гуглят новости из Солсбери, чтобы отвлечься)
Кстати, у прыщавого гомика ник "fig vam", плюньте в его тупую рожу, если встретите.
viktorova 04 июля 2018 | 11:17
//Первоначальная версия о том, что тяжёлое отравление могли вызвать наркотики не подтвердилась//
Враньё. Слов «не подтвердилось» там нет.
Ещё забыли на эхе указать:
There are no forensic tents, and it all feels like a very low key operation.
It doesn't feel like a Hazchem or Hazardous Chemical incident. It's not Skripal part two.
hastings 04 июля 2018 | 11:29
Боярки перепили поди.
benny_point 04 июля 2018 | 11:35
...новичок был, старичок обнаружен, а кто следующий, не уж-то дурачок? Подлый путинский режим испытывает на мирных британцах своё химическое оружие!
Наступит время когда на британских островах останется кучка людей и те агенты Путина, травившие британцев.
ugiazov 04 июля 2018 | 12:05
Неаккуратно работали. Где-то по дороге наследили.
mystar 04 июля 2018 | 12:18
Похоже в портон-дауне завелся маньяк который травит окружающих.
anji70 04 июля 2018 | 12:25
Портянки беснуются.