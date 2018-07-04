Два человека попали в больницу в Британии после отравления неизвестным веществом

Всё случилось рядом с Солсбери, что заставило многих вспомнить об инциденте с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью. Полиция расследует новый случай.

Пострадавшие в критическом состоянии в больнице Солсбери. Это мужчина и женщина, им около сорока лет, сообщает BBC. Их нашли без сознания в городке Эймсбери. От него до Солсбери чуть больше десяти километров. Первоначальная версия о том, что тяжёлое отравление могли вызвать наркотики не подтвердилась. Эксперты сейчас проводят анализ вещества, обнаруженного в крови пострадавших. В обоих городах, расположенных в графстве Уилтшир на юге Англии силовики оцепили места, в которых могли бывать мужчина и женщина. Местных жителей предупредили: на улицах теперь будет больше чем обычно полицейских. Пока неясно носило ли отравление криминальный характер.

Пострадавших госпитализировали в ту же больницу, где длительное время находились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают что их отравили при помощи яда Новичок, изготовленного в России. Москва это отрицает. Скотланд-Ярд заявил, что пока не может подтвердить связан ли новый инцидент с тем, который произошёл в Солсбери ровно 4 месяца назад.

Газета Sun вчера сообщила о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей. По словам собеседника издания эти люди после совершения преступления покинули Великобританию и скрылись в России.