Следственный комитет предъявил обвинения лидеру крупного преступного сообщества Аслану Гагиеву
В частности, по статьям «бандитизм», «убийство» и «незаконный оборот оружия». Как сообщили в СК, Гагиев вину не признал и отказался давать показания.
По данным следствия, на счету группировки 60 убийств. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. Гагиев был задержан в Австрии в 2015 году и недавно экстрадирован в Россию.
Комментарии9
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olegleon 04 июля 2018 | 11:02
если успеет крикнуть "вернуть Крым Украине", то могут признать политзаключённым
kottigr1 04 июля 2018 | 11:11
olegleon: Если проникновенно крикнет "Слава Путину!", то автоматом получит депутатское кресло рядом с Луговым...
tks 04 июля 2018 | 11:26
olegleon: И что же он на самом деле крикнул? Вы же очевидец задержания?
motooppic 04 июля 2018 | 11:14
а оппозиционная шелупонь уже бегает по улицам с вытаращенными глазами и требует свободу выдающемуся оппозиционеру и демократу Аслану Гагиеву?
kottigr1 04 июля 2018 | 11:15
motooppic: Как бы Вован Питерский в одной банде с Асланом начинал.. Неужели Вы и Путина считаете демократом.. !?
tks 04 июля 2018 | 11:29
motooppic: Как офигенски интересно вы свои обыкновения экстраполировать начинаете, у вас это уже рефлекторно срабатывает ;')))
oneoretwo 04 июля 2018 | 11:22
...а где были эти ск, мвд и фсб, когда это преступное сообщество росло,
домик для митиной уточки достраивали ?
yralez 04 июля 2018 | 11:23
Он что, вышел из партии ЕР ?
tks 04 июля 2018 | 11:24
Пехота Путэна.