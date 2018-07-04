Следственный комитет предъявил обвинения лидеру крупного преступного сообщества Аслану Гагиеву

В частности, по статьям «бандитизм», «убийство» и «незаконный оборот оружия». Как сообщили в СК, Гагиев вину не признал и отказался давать показания.

По данным следствия, на счету группировки 60 убийств. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. Гагиев был задержан в Австрии в 2015 году и недавно экстрадирован в Россию.