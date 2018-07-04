В Москве бетономешалка протаранила девять автомобилей
В московском районе Печатники утром в среду, 4 июля, бетономешалка врезалась в припаркованные автомобили и перевернулась, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, пострадавших нет
Комментарии5
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kaputvsemu 04 июля 2018 | 10:42
Не ущерба ради, а токмо волею пославшей мя силе Кориолиса!
olegleon 04 июля 2018 | 10:45
" По предварительным данным, пострадавших нет "
если не считать водителя, которому теперь всю оставшуюся жизнь придётся выплачивать убытки
kochar 04 июля 2018 | 11:06
olegleon: Ни копейки он не заплатит и страховые компании под любым предлогом отмахнутся.
И тягомотина будет длиться пока не надоест или кого то прихлопнут.
olegleon 04 июля 2018 | 11:10
kochar: страховые заплатят несколько сот тысяч по ОСАГО, а остальное через суд на фирму-владельца машины и на водителя, если авария не произошла из-за поломки авто. а "уснул за рулём" тяжело будет приравнять к поломке
airjeff 04 июля 2018 | 11:15
хороши у нас бетономешалки. если понадобится, против вражеских танков можно использовать