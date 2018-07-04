Суд в Петербурге рассмотрит дело полицейского, который насмерть забил задержанного
Ранее коллегу правоохранителя, который на это смотрел оштрафовали на несколько тысяч рублей.
Трагедия произошла почти год назад, тогда оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. За что был задержан молодой человек — не сообщается. Как и имя правоохранителя — известна лишь его фамилия Анфилатов. По версии следствия — он ударил не менее одного раза коленом в грудь и живот. Пострадавший впоследствии скончался. Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Из чувства солидарности и дружеских побуждений» Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.
Полицейскому который избивал задержанного грозит до 15 лет заключения.
Заседание приморского райсуда петербурга стартует в половину 12-го.
Комментарии10
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fig_vvam 04 июля 2018 | 10:40
Интересно, что не менее чем один удар привел к повреждению печени, почек, селезенки и прочих органов.
alexun 04 июля 2018 | 10:46
fig_vvam: признают самооборону, не ходи к гадалке!
danko1 04 июля 2018 | 11:20
fig_vvam: Так не менее одного удара- это может быть и более сотни.
Кто же их посчитает спустя год, когда пострадавший пешеход погиб?
А один удар могут и случайным посчитать.
polsan 04 июля 2018 | 10:50
Вот они изверги с нарушенной психикой, которые служат в полиции. Думаете их там таких мало и это исключительный случай?!
Сотрудника, который принимал соучастие в преступлении, не противодействуя убийству человека оштрафовали на 50000 тысяч рублей. Нет слов.
Убийце полицейскому дадут лишь максимум 15 лет, а сидеть он будет явно меньше!
А пенсионный возраст полицейским не повышают.
bartolomeo 04 июля 2018 | 10:52
думаю отделается условным сроком
ematveev 04 июля 2018 | 10:58
bartolomeo:
Нет, это не Германия. Это там полицейский отделался условным сроком за подобное преступление.
Свидетелей, кстати, там даже не оштрафовали.
polsan 04 июля 2018 | 11:23
Что Вы врёте!!! В Германии в городе Фленсбург мужчина в поезде напал на пассажиров. Два человека ранены, сообщает Bild. В поезде между двумя пассажирами разгорелась ссора, в ходе которой один из них достал нож и набросился на соперника. Во Фленсбурге в вагон вошли двое сотрудников правоохранительных органов и попытались остановить мужчину. Когда тот ударил ножом полицейского, другой применил табельное оружие и застрелил нападавшего. По данным другого СМИ, 22-летняя женщина полицейский получила легкое ранение.
doxerom 04 июля 2018 | 11:20
А показательно забить полицая до смерти перед строем таких же ублюдков, слабо. Клин клином вышибают и только страх возмездия останавливает человеческую тварь от мерзких поступков. Впрочем не всех, есть твари отмороженные, но это уже клиника.
yralez 04 июля 2018 | 11:25
При чем тут суд ?
Награждение и повышение и без него можно производить.
ugiazov 04 июля 2018 | 12:11
Старший наряда, который отвечает за действия своих подчинённых, за избиение на его глазах, повлёкшее смерть отделался штрафом? Даже в фашистской Германии за убийство американских лётчиков последовала виселица.