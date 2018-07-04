Член тюменского отделения партии «Единая Россия», пенсионерка Вера Синяева, обвинила президента Путина во лжи

Она выступила на митинге против пенсионной реформы, который состоялся в Тюмени накануне. Протестную акцию организовали местные коммунисты, — сообщает Знак.ком.

Синяева напомнила, что Путин обещал не поднимать пенсионный возраст, и обманул.