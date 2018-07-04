Член тюменского отделения партии «Единая Россия», пенсионерка Вера Синяева, обвинила президента Путина во лжи
Она выступила на митинге против пенсионной реформы, который состоялся в Тюмени накануне. Протестную акцию организовали местные коммунисты, — сообщает Знак.ком.
Синяева напомнила, что Путин обещал не поднимать пенсионный возраст, и обманул.
Комментарии55
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irinakingsize1 04 июля 2018 | 11:36
Похоже, дедушка рубанул сук ,на котором столько лет спокойно сидел. А ведь пенсы в гневе страшны-достаточно вспомнить Лидию Аркадьевну и ее боевых товарок-разнесут к чертовой матери всю эту малину.
kb2 04 июля 2018 | 12:03
irinakingsize1: Ну он не столько по пенсам рубанул, т.к. для ничего не поменяется, а кто то и еще "более лучше" голосовать за него будет ведь по 1000 руб. им накинут. А рубанул он в первую очередь по вате предпенсионного возраста (от около 50 до 60 лет), которая тоже в массе своей всегда поддерживала курс нацлидера
porvana_v_klochya 04 июля 2018 | 12:09
Обещал в 2008 году. Так сколько воды утекло. Да и ситуация совсем другая.. Помнится, некий коммунист Н.С.Хрущев обещал коммунизм в СССР к концу семидесятых годов прошлого века. Походу, эта овца такая же тупорылая, как и коммунисты, на митинге которых она блеяла.
savl_1 04 июля 2018 | 11:37
Когда же начнётся раскол в рядах ЕР? Ввиду отсутствия оппозиции, он закономерен.
ugiazov 04 июля 2018 | 12:14
savl_1: Таких как эта бабушка мало. В основном в партиях числятся люди, не подозревающие этого.
srk2658lu 04 июля 2018 | 11:38
В первый раз что-ли?
waldy 04 июля 2018 | 11:39
Путлеру соврать-что два пальца обписать...
kb2 04 июля 2018 | 11:58
Теперь дело заведут на тетку