На 76 процентах заправок в России не доливают бензин, в среднем — 5%, — сообщает Федерация автовладельцев
Она провела мониторинг в 13 регионах. Максимальный недолив — 19% — замечен на одной из заправок в Краснодарском крае.
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Она провела мониторинг в 13 регионах. Максимальный недолив — 19% — замечен на одной из заправок в Краснодарском крае.
Комментарии22
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sergei_tn 04 июля 2018 | 10:35
Ну держись теперь Федерация автовладельцев.
Это не доливать можно, а говорить о недоливе нельзя.
Навальный вот поговорил о воровстве и это кончилось печально для него и его родни.
djuga 04 июля 2018 | 10:40
sergei_tn: Это не доливать можно, а говорить о недоливе нельзя.
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Вот именно!
И что толку-то? Как недоливали, так и будут недоливать, как бодяжили, так и будут бодяжить, как торговали контрафактом, так и будут торговать. У нас Роснадзоры только Телеграм закрывать пытаются, да в Боржоми лягушек искать.
vit0nix 04 июля 2018 | 10:59
djuga: а кто этот "толк" должен за вас устраивать? вам сказали вы съели ну и все
djuga 04 июля 2018 | 11:05
vit0nix: а кто этот "толк" должен за вас устраивать?
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А медобследование, обучение детей в школе, дороги, уличное освещение, защиту границ и обеспечение общей безопасности тоже предлагаете делать самим?
Если коротко и упрощенно - мы нанимаем людей и платим им - налогами - за качественное функционирование их институтов. И имеем право спрашивать с них и требовать исполнения их обязанностей в полном объеме. Но это в нормальных государствах. Увы, Россия сегодня к таковым не относится.
polsan 04 июля 2018 | 11:11
sergei_tn: Думаете это только сегодня стало известно и раньше никто об этом даже не догадывался?! Конечно сам автовладелец заметить уворованные у него 5% заметить практически никогда не сможет, но уж 19% наверняка.
Но ведь заправки эти на недолив и качество бензина ведь всегда проверяют!
Вот пусть расскажут кто проверяет и чьи это заправки! )
iJeko 04 июля 2018 | 10:36
А какая разница доливают или нет, если основное зло - это повышение путиным акцизов?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
polsan 04 июля 2018 | 11:38
iJeko: В России продаётся в ДЕНЬ 35,4 млн т. Уворовыватеся значит в ДЕНЬ 1312500 тонн!! В день!!! ))) Или в деньгах это в год минимум 240 000 000 000 рублей!! Вот Вам и разница ! )))
kaputvsemu 04 июля 2018 | 10:40
И в ларьках, и на заправках автовладельцы должны требовать долива после отстоя пены!
sergei_mishkin 04 июля 2018 | 10:41
Что-то мне напоминают эти 76 %)))))))))))
jblack2 04 июля 2018 | 10:46
Ещё в советское время была такая шутка.
Продавщица пивного ларька покупателю: "Вам недолить или разбавить?"...
vladimirgornitsky 04 июля 2018 | 10:52
В России (СССР) всегда в магазинах людей обвешивали. Причем совершенно открыто. А если кто-то делал продавщице замечание, то чаще всего за нее вступались покупатели из очереди. Мол, нечего очередь задерживать и считать себя умнее других. Предполагалось, что продавщица "в своем праве". Поскольку те же покупатели воровали на работе другими способами - поголовно, с работы в СССР тащили все, кто что мог.
С чего бы при власти жуликов и воров менталитет населения изменился в этом смысле в лучшую сторону.
Так что все нормально. Удивляет только, что, по мнению Федерации автовладельцев, на 24% автозаправок недолива нет. Наверно, на этих автозаправках бензин разбавляют.
platonnekafrin 04 июля 2018 | 10:52
И ослиная моча исчезла. Видимо, картельный сговор между заправками и производителем.
seryj_wolk 04 июля 2018 | 10:53
Рфия -не только страна плохих дорог и дураков, но и всеобщего воровства.
putin_itogy 04 июля 2018 | 10:54
Казаки- воришки, могут не только плётками по спинам москвичей махать..))
Опричники властей всех времён, ещё и знатные мошенники.
Цапки всех времён - объединяйтесь! ))
putin_itogy 04 июля 2018 | 10:57
Криминальная Россия путина.
Не будет путина - не будет этой России. (с)
zemljanka 04 июля 2018 | 10:59
Новость?
bobiksdoh 04 июля 2018 | 11:00
Нуачо? Ничего не украл - зря день прожил.
kochar 04 июля 2018 | 11:04
А кто то сомневался в недоливе?
Это не новость, новость это подорожание бензина.
kunst54 04 июля 2018 | 11:05
В Западной Европе уже давным-давно нет заправщиков, все водители заливают в свои машины бензин сами, стоимость высвечивается на счетчике, оплата в кассе.
hiryrg 04 июля 2018 | 11:24
Кто бы сомневался.
oneoretwo 04 июля 2018 | 11:25
...зато крым ваш и хрустальные погоны у гестапо...
вы победили ! ра-си-я-а-а!!
srk2658lu 04 июля 2018 | 11:36
Главное голосовать за Путина.
А Воровать никто не запрещал...