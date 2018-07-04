На Чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты

Последними в восьмерку лучших пробились сборные Швеции и Англии.

Скандинавы встречались в Санкт Петербурге с командой Швейцарии. Ответственность за результат давлела над обеими командами. И содержательного футбола в исполнении соперников было немного. Исход матча решил единственный мяч, оказавшийся в воротах швейцарцев после рикошета. 1-0 в пользу Швеции.

В другом матче, где встречались сборные Англии и Колумбии, многие ожидали более зрелищной игры. Но этому желанию сбыться было не суждено. Хотя эмоции здесь били через край, что выливалось в постоянные споры с арбитром и желтые карточки. Счет в начале второго тайма открыл Харр Кейн, реализовав довольно спорный пенальти. Но в самой концовке Йерри Мина подарил колумбийцам надежду, неотразимо пробив головой. Судьба матча решилась в серии 11-метровых, где точнее оказались англичане.

Добавлю, что в последний раз сборная Англии выигрывали по итогам серии пенальти на Чемпионате Европы 1996-го года.