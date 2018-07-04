На Чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты
Последними в восьмерку лучших пробились сборные Швеции и Англии.
Скандинавы встречались в Санкт Петербурге с командой Швейцарии. Ответственность за результат давлела над обеими командами. И содержательного футбола в исполнении соперников было немного. Исход матча решил единственный мяч, оказавшийся в воротах швейцарцев после рикошета. 1-0 в пользу Швеции.
В другом матче, где встречались сборные Англии и Колумбии, многие ожидали более зрелищной игры. Но этому желанию сбыться было не суждено. Хотя эмоции здесь били через край, что выливалось в постоянные споры с арбитром и желтые карточки. Счет в начале второго тайма открыл Харр Кейн, реализовав довольно спорный пенальти. Но в самой концовке Йерри Мина подарил колумбийцам надежду, неотразимо пробив головой. Судьба матча решилась в серии 11-метровых, где точнее оказались англичане.
Добавлю, что в последний раз сборная Англии выигрывали по итогам серии пенальти на Чемпионате Европы 1996-го года.
Комментарии1
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serge_moro 04 июля 2018 | 10:20
Российская сборная настолько слабая,что может выиграть и у хорватов. Ведь в России метаморфоза футбола,чем слабее ,тем больше шансов выиграть у сильного. Я думаю,что любая команда из высшей лиги чемпионата СССР обыграла бы легко в честной борьбе сегодняшнюю команду Черчесова. Возможно ,даже и из первой лиги чемпионата СССР такие команды ,как Даугава, Ротор, Нефтчи также выиграли бы у сборной Черчесова. А вот испанцы старались изо всех сил,чтобы доказать,что экс-чемпионы мира ни в чем не уступают россиянам. И им это удалось ,на славу ноги Акинфеева.Если россияне смогли так утомительно выдернуть победу у многократных чемпионов Европы и одной из лучших команд мира , то почему бы им сейчас не замахнуться на самое святое,что есть в футболе-игра в финале