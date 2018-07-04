Российский офис ритейлера «Леруа Мерлен» отстранил от должности PR-директора компании Галину Панину

Поводом стала ее запись в Facebook, которая касался футбольных болельщиков.

Представительство французской сети гипермаркетов стройматериалов и мебели опубликовало официальные извинения перед всеми, чьи чувства мог задеть недавний пост PR-директора «Леруа Мерлен Россия» Галины Паниной. У себя в Facebook сотрудница компании опубликовала запись о девушке, которую в столичном районе Новопеределкино якобы сожгли пьяные футбольные фанаты, отмечая победу российской сборной над командой Испании. Упомянув о «победобесии», Панина позже добавила, что таким образом, она «вскрывает и удаляет ватку». Вероятно, пиарщица имела в виду чистку комментариев патриотически настроенных пользователей.

На пост, опубликованный в личном Facebook-аккаунте, отреагировали многие, включая официальных лиц. Объявить бойкот магазинам сети «Леруа Мерлен», в числе прочих, предложила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Раскритиковала мнение сотрудницы французского ритейлера советник подмосковного губернатора Воробьева Марина Юденич. В российском представительстве «Леруа Мерлен», тем временем, заявили, что компания не разделяет позицию своего PR-директора, Галину Панину, к тому же, временно отстранили от должности.

Сама сотрудница «Леруа Мерлен» вскоре удалила вызвавший скандал пост и извинилась за публикацию непроверенных сведений.