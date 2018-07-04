Российский офис ритейлера «Леруа Мерлен» отстранил от должности PR-директора компании Галину Панину
Поводом стала ее запись в Facebook, которая касался футбольных болельщиков.
Представительство французской сети гипермаркетов стройматериалов и мебели опубликовало официальные извинения перед всеми, чьи чувства мог задеть недавний пост PR-директора «Леруа Мерлен Россия» Галины Паниной. У себя в Facebook сотрудница компании опубликовала запись о девушке, которую в столичном районе Новопеределкино якобы сожгли пьяные футбольные фанаты, отмечая победу российской сборной над командой Испании. Упомянув о «победобесии», Панина позже добавила, что таким образом, она «вскрывает и удаляет ватку». Вероятно, пиарщица имела в виду чистку комментариев патриотически настроенных пользователей.
На пост, опубликованный в личном Facebook-аккаунте, отреагировали многие, включая официальных лиц. Объявить бойкот магазинам сети «Леруа Мерлен», в числе прочих, предложила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Раскритиковала мнение сотрудницы французского ритейлера советник подмосковного губернатора Воробьева Марина Юденич. В российском представительстве «Леруа Мерлен», тем временем, заявили, что компания не разделяет позицию своего PR-директора, Галину Панину, к тому же, временно отстранили от должности.
Сама сотрудница «Леруа Мерлен» вскоре удалила вызвавший скандал пост и извинилась за публикацию непроверенных сведений.
Комментарии12
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bor_borg 04 июля 2018 | 10:09
мерлену хочется отмежеваться.
не выйдет.
никому не получалось.
режим все перемелет.
kottigr1 04 июля 2018 | 10:13
bor_borg: Паниной можно теперь подать в суд на работодателя за необоснованное отстранение от работы.. Но скорее всего компания согласовала с ней это отстранение и восстановит её когда "вата" перестанет тлеть..
parasuk_ 04 июля 2018 | 10:17
kottigr1: На дожде тоже так думали. Теперь грязные дождливые журналюшки мечтают чтобы кто-то купил подписку на их говно канал :)
post_v 04 июля 2018 | 10:25
kottigr1:
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PR-менеджер говорит, что она хороший пиарщик....
хороший пиарщик не стал бы разворачивать шумиху при личном оскорблении....
изначальная ошибка Галины Паниной - не зная деталей утверждать о гибели девушки, а не задавать вопрос, правда ли это.
И такие люди занимаются PR?
lvl100500 04 июля 2018 | 10:12
У себя в Facebook сотрудница компании опубликовала запись о девушке, которую в столичном районе Новопеределкино якобы сожгли пьяные футбольные фанаты, отмечая победу российской сборной над командой Испании.//
Надо такое вывезти...
noxepy_7_40_ 04 июля 2018 | 10:12
Вроде Леруа компания не маленькая. И тут в такой компании целый ДИРЕКТОР пиар-службы оказывается набитой дурой. Блин, трудно это понять. Неужто в такой большой торговой сети в самый сезон продаж ДИРЕКТОРУ пиара нечем боьше заняться, кроме как строичить дурацкие посты, абсолютно в стиле бешеных навальнят из подмосковного ПТУ?
echo_shar 04 июля 2018 | 10:13
Извинений Леруа Мерлен на словах недостаточно!
Пускай отправят гумпомощь в ЛДНР.
vinibi_ 04 июля 2018 | 10:20
echo_shar: Вата пригожинская-отправьте в это логово бандитов-сепаратистов лугандонию- свои грязные труселя- и то это им будет очень много!!!
mickle_ak 04 июля 2018 | 10:19
Ну что же - еще одна победа ваты над здравым смыслом.
Было бы смешно, когда бы не было так грусно ...
sskull 04 июля 2018 | 10:19
Ещё одну либерастную тварь взяли за задницу...
aristarch 04 июля 2018 | 10:22
Любители оскорбиться, вот же пошла мода на профит с обидок.
jblack2 04 июля 2018 | 10:22
Галина Панина показала свою полную профессиональную непригодность.
PR, и любая общественная работа для людей с подобными качествами должны быть заказаны (т.е. закрыты)...