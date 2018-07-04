В России продолжаются митинги против пенсионной реформы
Сегодня в ряде городов свои акции проведут профсоюзы, «Левый фронт», КПРФ и «Парнас».
«Нет – повышению пенсионного возраста!», — под таким названием пройдет митинг в Перми. Его организатором выступает «Левый фронт». Участники акции потребуют отставки президента, а инициаторы протестного мероприятия настаивают на проведении общероссийского референдума по пенсионной реформе. «Левый фронт» планировал провести сегодня митинг и в Москве, но столичные власти его не согласовали. Отказ они обосновали особыми правилами проведения массовых мероприятий во время Чемпионата мира по футболу.
Региональное отделение «Парнаса» вечером проведет в Ярославле акцию против повышения возраста выхода на пенсию под рабочим названием «жить, а не доживать». В Череповце митинг по тому же поводу организует КПРФ, а в Димитровграде акцию против пенсионной реформы сегодня проведут профсоюзы.
Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63
Комментарии2
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leonidrb 04 июля 2018 | 10:14
Все эти партии и организации, которые проводят митинги, кроме Парнаса, или пропутинские, или коммунистические.
platonnekafrin 04 июля 2018 | 10:19
"Ой, боюсь, боюсь... Ну ладно, уломали! Пусть будет 64,999/62,9999, но, вот увидите, что вам же станет хуже".