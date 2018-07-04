Родственники погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерово дополнительно получат по 2 миллиона рублей

Проект закона принял региональный парламент.

Деньги людям, потерявших близких — в пожаре сгорели или задохнулись от дыма в основном дети — выплатят из средств, перечисленных на благотворительный счёт. Его администрация Кузбасса открыла после трагедии в торговом центре Зимняя вишня. Сейчас на счёте почти 200 миллионов рублей, из них семьи погибших получат в общей сложности 120 миллионов, остальные деньги дадут тем, кто пострадал при пожаре, рассказал замглавы Кемеровской области по финансам Игорь Малахов. Его слова приводит агентство ТАСС. ЧП в Кемерово в конце марта унесло жизни 60ти человек. Родные погибших уже получили по шесть с лишним миллионов рублей, большую часть суммы выделил основной собственник сгоревшего торгового центра.

Кроме того по миллиону люди получили из федерального и областного бюджета. Крупную сумму пожертвовало и региональное отделение Красного креста. Пострадавших 79. Но как пояснил Малахов, цифра не окончательная. Поскольку некоторые люди в судах продолжают доказывать, что тоже пострадали. Когда точное число определят между пострадавшими поделят оставшиеся средства, сказал заместитель губернатора.

По делу о пожаре в торговом центре проходит 10 человек, все они арестованы. В том числе бывший руководитель управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и его зам Григорий Терентьев. Их обвиняют в халатности и крупной растрате.