Чемпионат мира по футболу не осложнил дорожную ситуацию в Москве
Загруженность дорог соответствует летним показателям, — сказал Интерфаксу заместитель мэра Максим Ликсутов. По его словам, иностранные болельщики чаще чем ожидалось, выбирают городской транспорт для поездок по Москве
Комментарии3
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yralez 04 июля 2018 | 09:47
А полторы тысячи человек против пенсионного ограбления , осложнят..
Прямо коллапс наступит..
kunst54 04 июля 2018 | 09:58
Целый чемпионат мира не осложнил, а вот один Алексей Навальный - осложняет.
lvl100500 04 июля 2018 | 10:03
kunst54: Один неадекват хуже тысячи нормальных людей.