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09:32, 04 июля 2018

Русский музей покажет неизвестные фотографии дореволюционной Москвы

Они сделаны известными фотографами и сотрудниками знаменитых фотоателье
Экспозиция будет открыта в Строгановском дворце с  4 июля по 13-е августа, — сообщает Фонтанка.

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kunst54 04 июля 2018 | 09:56

Главными станут фотографии св. князя Владимира с крестом и Ивана Грозного, тоже с крестом, но на лошади.

vasyakirin 04 июля 2018 | 09:57

Интересно, а по чему бюджетные музеи не публикуют в интернете полную коллекцию запасников и основной экспозиции?

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