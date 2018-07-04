Русский музей покажет неизвестные фотографии дореволюционной Москвы
Они сделаны известными фотографами и сотрудниками знаменитых фотоателье
Экспозиция будет открыта в Строгановском дворце с 4 июля по 13-е августа, — сообщает Фонтанка.
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Они сделаны известными фотографами и сотрудниками знаменитых фотоателье
Экспозиция будет открыта в Строгановском дворце с 4 июля по 13-е августа, — сообщает Фонтанка.
Комментарии2
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kunst54 04 июля 2018 | 09:56
Главными станут фотографии св. князя Владимира с крестом и Ивана Грозного, тоже с крестом, но на лошади.
vasyakirin 04 июля 2018 | 09:57
Интересно, а по чему бюджетные музеи не публикуют в интернете полную коллекцию запасников и основной экспозиции?