«Союзмультфильм» расторг соглашение с группой компаний «Регионы»

Она строит в Москве парк развлечений «Остров мечты». Персонажи мультфильмов студии не будут использоваться в проекте, — сообщает РБК.

В компании «Остров мечты» уточнили, что решение прекратить сотрудничество было принято в октябре прошлого года. При этом концепция парка не претерпела существенных изменений – в нем будет восемь тематических зон, часть будет посвящена популярным в России сказкам и персонажам.

Открытие парка развлечений запланировано на осень будущего года.