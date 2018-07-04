Еще трое мужчин обвинили в сексуальных домогательствах знаменитого актера Кевина Спейси
Правоохранительные органы не раскрывают имена заявителей, — отмечает ВВС. Обвинения против Спейси выдвинули несколько человек, в том числе участники съемочной группы сериала «Карточный домик».
Комментарии7
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lvl100500 04 июля 2018 | 09:35
Совсем гомики распоясались.
chichanik 04 июля 2018 | 09:41
в очередь,сукины дети, в очередь (Шариков)
semen2026 04 июля 2018 | 09:46
акинфеева спейси не посещал случайно... а то парень играет как-никогда!)))
erpetkur 04 июля 2018 | 10:06
semen2026: а как бы он играл, если бы такое посещение действительно состоялось !
benny_point 04 июля 2018 | 10:14
semen2026: Всматриваясь в ваше личико я гадаю - какое животное поимело вашу маму?
vladimir1_57 04 июля 2018 | 09:57
Какие обвинения? Они идут против демократических ценностей!!!
Обвинять могут только женщины мужчин.
Правоохранительные органы обязаны арестовать заявителей )
benny_point 04 июля 2018 | 10:12
Гомик гомиков трах-трах! Бриташка с Пиздостаном страны пидарасов)))))))