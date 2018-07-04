Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери
Мужчина и женщина госпитализированы в критическом состоянии. Полиция ведет расследование.
В марте в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британской стороны, преступники использовали вещество «Новичок». Власти Великобритании считают. Что к отравлению причастна Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии26
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glotov 04 июля 2018 | 09:35
Очередная утечка яда из лаборатории в Солсбери, занимающейся запрещенными разработками? Если так, то это уже государственный терроризм. Британия - угроза для собственных граждан.
sg90 04 июля 2018 | 09:38
glotov:
Это не они занимаются разработками ядов, а путинские хакеры взломали сервер предприятия и теперь творят что хотят. Так то предприятие раньше детское питание выпускало. Гречневую кашу..
echo_shar 04 июля 2018 | 09:55
glotov:
Или же потом найдет маньяка, который подсыпает яд в кулеры с водой в общественных местах.
idruker 04 июля 2018 | 09:57
glotov: на кого рассчитаны твои кривляния?
glotov 04 июля 2018 | 10:02
idruker: Кривляния - это "хайли лайкли" от британцев, подвергнувших опасности российских граждан ради своей инсценировки.
fig_vvam 04 июля 2018 | 10:05
idruker: На анаьлогичных ему идиотов расчитаны кривляния, на тех двоих, что выстроились под ним.
Это же служивые и сразу бегут гадить по команде на такие новости.
vlad2 04 июля 2018 | 10:07
glotov: ага, причем не просто утекает, а еще на ручку дверей намазывается само. Более правдоподобная версия: операция прикрытия от фсб, типа и Скрипалей вы сами отравили.
glotov 04 июля 2018 | 10:15
vlad2: Пока доказательств причастности ФСБ никаких. От слова совсем. А вот географию не изменишь: отравления происходят в городе, где расположена секретная лаборатория по исследованию , и , соответственно, производству химоружия.
tanber 04 июля 2018 | 10:21
vlad2: vlad2: Точно!
noxepy_7_40_ 04 июля 2018 | 09:38
Ха! Пазл открывается просто! Судите сами - Россия выходит в четвертьфинал, иностранные болельщики и журналисты пишут восторженные отзывы о России, в Москву приехал Король Испании, Путин встречается с Трампом. Разве можно это терпеть? Надо обязательно вызвать шквал обвинений и диффамации! Конечно, Владимир Владимирович не подвёл. Лично смотался в Англию, и всё обустроил. Вы думаете, чего его уже десять дней не видно нигде? Всё в делах, все в делах. Отравление еще двух котов и морских свинок, это то. чего так не хватает сейчас России!
fig_vvam 04 июля 2018 | 10:08
noxepy_7_40_: России травануть еще парочку британцев, чтобы отвлечь внимание от допинга российских футболеров как два пальца об асфальт.
такова наиболее логичная версия. А там посмотрим для чего кремлинам понадобилась эта операция прикрытия.
noxepy_7_40_ 04 июля 2018 | 10:14
fig_vvam: Коллега, неистово рукопожимаю! Вы гений дедукции! А потом, чтобы отвлечь от двух отравленных котиков, какой-нибудь Боинг сбить, точно?
sskull 04 июля 2018 | 10:24
fig_vvam: Ой, дебил...вас Стець на какой помойке набирает? Нация деградантов и ублюдков.
boseal 04 июля 2018 | 09:45
Ну все! Сейчас опять начнется: секретные лаборатории; мощный газ, убивающий моментально; веселые фотороботы, по которым легко можно опознать соседа, ну и конечно же заморенные голодом домашние животные.
ltvjrhfn1 04 июля 2018 | 10:05
viktorova:
принимайте нужные лекарства и глюки должны исчезнуть..
rus 04 июля 2018 | 09:48
Когда только Путин успевает?!
vlad2 04 июля 2018 | 10:10
rus: а чем ему еще заниматься. Происходящее в России его не интересует, по миру нерукопожатный. Осталось в хоккей играть ( или тетрис), да пакости придумывать.
fig_vvam 04 июля 2018 | 10:13
rus: А еще он тебе в штаны насрал. Два раза. Ты проверь. Это т очно. И ПОДМОЙСЯ.
ИЛИ ТЫ СПЕЦИАЛЬНО ХРАНИШЬ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВАШЕЙ БЛИЗОСТИ?
kunst54 04 июля 2018 | 09:51
"Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!"
dron61r 04 июля 2018 | 09:54
Опять гречку найдут.
ostapbey 04 июля 2018 | 09:56
Прямо по версии летчика Волошина появился диспетчер Карлос.
С саблей даже..
kvam 04 июля 2018 | 09:57
Не дай бог русские дойдут до финала и победят - будут отравлен весь Солсбери.
stal26 04 июля 2018 | 10:01
Мэй и БОрис? Не?
benny_point 04 июля 2018 | 10:02
... британские сыщики вышли на боевое отравляющее вещество "СТАРИЧОК", разработанное и до сих пор изготовляемое в секретных лабораториях ФСБ под непосредственным руководством Путина.
Даёшь дополнительные санкции против кровавой РОССИИ))))))))
ПУТИНА в Гаагу, ФСБ в Гуантанамо))))
aristarch 04 июля 2018 | 10:19
Пригожинские как прилежно свой доширак отрабатывают.
santathefrosr 04 июля 2018 | 10:19
Очережного кота англичане уже завалили?
Теперь ясно, почему Путин Медведева послал на стадион смотреть матч с испанцами. Сам он "Новичка" по дверным ручкам размазывал...