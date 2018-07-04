Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери

Мужчина и женщина госпитализированы в критическом состоянии. Полиция ведет расследование.

В марте в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британской стороны, преступники использовали вещество «Новичок». Власти Великобритании считают. Что к отравлению причастна Россия. В Москве это отрицают.