Клиентов «Натали Турс» не заселяют в отели из-за долгов компании
Такие проблемы могут появиться на всех направлениях туроператора, — сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ирина Тюрина добавила, что в такой ситуации туристы могут заплатить за отель и надеяться, что «Натали турс» позже возместит затраты, или поехать домой.
Комментарии5
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kamen_12 04 июля 2018 | 09:13
Домой в Крым! Не нужен нам берег турецкий.
benny_point 04 июля 2018 | 09:25
Пора эти лавчонки, собирающие с россиян денюжку и переводящие её в валюту и с наворованным сматывающие за бугор, прикрывать, а хозяев прятать в места не столь отдалённые. Всем известно, что среди туроператоров больше всего тех, которых не интересуют проблемы граждан России, а свои личные карманные интересы.
zztop1960 04 июля 2018 | 09:31
Нечего россиянам делать за границей , только смутьянству научатся , 80% россиян никогда не были за границей и остальным нечего
nikolaitschi 04 июля 2018 | 09:46
Давно перестал пользоваться услугами фирм. Не люблю стада. Незнание языков нисколько не мешает, даже интересно и забавно. Правда езжу только в Европу, там все доброжелательно и мило, и ни от чего и ни от кого не зависишь.
tag188 04 июля 2018 | 10:02
nikolaitschi: Вариант самостоятельных поездок подходит только жителям столичных городов. А из большинства провинциальных прямых рейсов за рубеж просто нет. В основном чартеры, куда можно попасть, только приобретя путевку в турфирме. А если лететь через Москву, то только стоимость перелетов будет в 1,5 раза выше стоимости путевки.