Клиентов «Натали Турс» не заселяют в отели из-за долгов компании

Такие проблемы могут появиться на всех направлениях туроператора, — сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ирина Тюрина добавила, что в такой ситуации туристы могут заплатить за отель и надеяться, что «Натали турс» позже возместит затраты, или поехать домой.