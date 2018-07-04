Министерство финансов предлагает с 2019 года начать маркировку пива
Ведомство подготовило соответствующий законопроект. Это объясняют выявленными нарушениями в обороте пивоваренной продукции, — сообщает Коммерсант
Сейчас в России маркировка обязательна только для крепких напитков и вина.
Комментарии9
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ulagai 04 июля 2018 | 09:08
Вместе с пивом надо клеймить овец,которых стрегут без остановки.
platonnekafrin 04 июля 2018 | 09:20
Что теперь и бутылки будем регистрировать?! А в каком реестре? В смартфоновом или посудный всё же создадим?
tag188 04 июля 2018 | 09:24
Недоработка здесь!
Пиво еще есть разливное из кегов. Как его маркировать?
Ну а в том, что государство и власть в очередной раз подстригут и пошарят в карманах у портянок, -- так сами заслужили, хлебайте половником :))
vla7815 04 июля 2018 | 09:35
Это говорит о том, что путинская власть не справляется ни с чем. Ни с экономикой, ни с воровством, ни с махинациями, ни с реформами, ни с социалкой. Полны длинный минус. Один вред для страны и населения и больше ни чего.
vikwlad 04 июля 2018 | 09:39
А чего этот фальсификат маркировать? Он от этого пивом не станет.
tks 04 июля 2018 | 09:42
Оккупанты ещё одну кормушечку придумали!
nikolaitschi 04 июля 2018 | 09:50
Недавно услышал, что скоро заставят маркировать пчел (живут всего 40 дней и их по 60 тысяч в улье).
А вот спички почем-то не маркируются, а загораются оги фигово.
in_cat_we_trust 04 июля 2018 | 09:53
ещё бы перестали пивом называть пойло из хмелепродуктов
sborisych 04 июля 2018 | 10:00
Маркируй-не маркируй.. Цена подпрыгнет, но то, что унутре бутылок и банок- не улучшится. Как было- в массе- дерьмо, так и останется. Я говорю про бурду из доступного для большинства "нашего населения" (как ласково и любя обзывает всех нас ВВПутин) предложения, а не эксклюзивного и неподъёмного по цене.