Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость
Это необходимо для выполнения майских указов президента, — сказал министр финансов Антон Силуанов.
Ранее Силуанов обещал, что из-за повышения НДС жизненно-важные товары не подорожают.
Комментарии12
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platonnekafrin 04 июля 2018 | 09:14
А там еще у него мартовские обещания были "о налоговой амнистии"... Забыли или как бы уже началось?
apels 04 июля 2018 | 09:20
Придурки приняли придурочное решение. Не соберут налогов больше! Ну никак, ибо и эти налоги чрезмерны, а экономика в стагнации. Покажите этим недоумкам кривую Лафферта!
platonnekafrin 04 июля 2018 | 09:24
apels: Вы, видно, далеки от реальности наших чиновников. Показателем их эффективности является сумма начисленных налогов, а не собранных.
drgonish 04 июля 2018 | 09:29
То, что Вы покупаете вместо ТАЗа иноведро, это точно не даст роста вашей экономике. А кривую Лаффера повесьте себе на стеночку, сектант. :)
semen2026 04 июля 2018 | 09:26
Силуанов обещал, мамой клянусь, что из-за повышения НДС жизненно-важные товары не подорожают.)))
blindpew_33 04 июля 2018 | 09:55
semen2026: на рельсы ничего положить не обещал?
orein51 04 июля 2018 | 09:26
итак, указы - "поднять налоги, с...!"
nikolaitschi 04 июля 2018 | 09:27
Нужно собрать бабки с бедных (богатые живут за счет бизнеса и бюджета и НДС берут к зачету и ли просто жрут на халяву) и перераспределить их в виде подрядов своим приближенным.
vpu2011 04 июля 2018 | 09:29
Жрите, свиньи, свой русский мир.
drgonish 04 июля 2018 | 09:36
Давно-ли тебе, несвинья, на Украине снизили НДС с 20% до 5%?
vpu2011 04 июля 2018 | 09:42
drgonish: Понятия не имею, мне насрать на Украину. Вы же, свиньи, мне интересны, как результат эксперемента по отрицательной селекции. Давай, пригожинская паскуда, спляши про свою духовность и великую росею.
tks 04 июля 2018 | 09:44
Оккупанты вошли во вкус!