В сентябрьских выборах губернатора Подмосковья, по некоторым данным, будут участвовать шесть кандидатов
Включая действующего главу региона Андрея Воробьёва. Он уже подал документы для регистрации в качестве претендента на губернаторский пост.
Соперниками Воробьева на предстоящих выборах, по сведениям знакомых с ситуацией источников «РБК», станут вице-спикеры Московской областной думы, представители трёх парламентских партий. Это некто Константин Черемисов от КПРФ, Игорь Чистюхин из «Справедливой России» и Кирилл Жигарев, который представляет ЛДПР. Пройти «муниципальный фильтр» для регистрации в кандидаты политикам поможет «Единая Россия».
Кроме того, поддержат подписями партия власти и лидера партии «Альянс зелёных» Лилию Белову. Это, по словам одного из собеседников «РБК», нужно «для соблюдения гендерного равенства». Все шансы зарегистрироваться есть и у Бориса Надеждина — бывший думский депутат от «СПС» на выборы губернатора Подмосковья пойдет от «Партии роста». В то же время кандидаты от других непарламентских партий вряд ли окажутся в бюллетенях. «ПАРНАС» выдвинула на пост главы региона депутата из Наро-Фоминска, а «Яблоко» — из Чехова. Однако самых активных оппонентов Воробьев попросту не допустит, — считают сами оппозиционные кандидаты.
В начале года в Подмосковье прошла серия протестов: жители ряда городов вышли на массовые протесты с требованием закрыть мусорные свалки. В Волоколамске приехавшего на место губернатора Воробьева закидали снежками под крики «Позор!».
Комментарии6
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gregor 04 июля 2018 | 09:04
Выборы по принципу ...... Россия "великая " с "великим " же большинством этот маразм поддерживающие .
Менталитет ,однако .
astet 04 июля 2018 | 09:05
Не только Ванга, но и Кассандра,
сдохли бы от зависти,
узнав, что уже сейчас
я могу предсказать,
что "новым" губернатором
станет Воробьёв ;)))
platonnekafrin 04 июля 2018 | 09:11
"Соперники Воробьёва это некто..." Страшная схватка мерещится - только самые жуткие нѣкто имеют фамилию, членство и пол.
vezdehod 04 июля 2018 | 09:24
Как и в московских но - "выборы" УЖЕ прошли и их участие неактуально..
krauze 04 июля 2018 | 09:35
За выдумку с муниципальным фильтром, надо судить воров и жуликов, явная узурпация конституции.
forward 04 июля 2018 | 10:04
По некоторым данным....
Выборы видимо тайные.... от народа