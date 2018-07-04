В сентябрьских выборах губернатора Подмосковья, по некоторым данным, будут участвовать шесть кандидатов

Включая действующего главу региона Андрея Воробьёва. Он уже подал документы для регистрации в качестве претендента на губернаторский пост.

Соперниками Воробьева на предстоящих выборах, по сведениям знакомых с ситуацией источников «РБК», станут вице-спикеры Московской областной думы, представители трёх парламентских партий. Это некто Константин Черемисов от КПРФ, Игорь Чистюхин из «Справедливой России» и Кирилл Жигарев, который представляет ЛДПР. Пройти «муниципальный фильтр» для регистрации в кандидаты политикам поможет «Единая Россия».

Кроме того, поддержат подписями партия власти и лидера партии «Альянс зелёных» Лилию Белову. Это, по словам одного из собеседников «РБК», нужно «для соблюдения гендерного равенства». Все шансы зарегистрироваться есть и у Бориса Надеждина — бывший думский депутат от «СПС» на выборы губернатора Подмосковья пойдет от «Партии роста». В то же время кандидаты от других непарламентских партий вряд ли окажутся в бюллетенях. «ПАРНАС» выдвинула на пост главы региона депутата из Наро-Фоминска, а «Яблоко» — из Чехова. Однако самых активных оппонентов Воробьев попросту не допустит, — считают сами оппозиционные кандидаты.

В начале года в Подмосковье прошла серия протестов: жители ряда городов вышли на массовые протесты с требованием закрыть мусорные свалки. В Волоколамске приехавшего на место губернатора Воробьева закидали снежками под крики «Позор!».