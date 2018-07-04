В Чили девять бывших военных приговорили к 18 годам заключения за убийство певца Виктора Хары в годы диктатуры генерала Пиночета. Судья также обязал государство выплатить компенсацию — примерно два миллиона долларов родственникам.

По официальным данным, во время диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более трех тысяч человек.