В Чили девять бывших военных приговорили к 18 годам заключения за убийство певца Виктора Хары
В Чили девять бывших военных приговорили к 18 годам заключения за убийство певца Виктора Хары в годы диктатуры генерала Пиночета. Судья также обязал государство выплатить компенсацию — примерно два миллиона долларов родственникам.
По официальным данным, во время диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более трех тысяч человек.
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