Глава Российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев уйдет в отставку в начале августа
Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В мае Роскосмос возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Источники Интерфакса сообщали о скорых кадровых перестановках в руководстве корпорации «Энергия и Центре имени Хруничева.
Комментарии1
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luger_max_otto 04 июля 2018 | 08:53
При такой маман как Митька Рогозин бордель быстро обанкротится...