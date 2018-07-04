Сборная Англии обыграла Колумбию в матче одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, в серии пенальти успешнее оказались англичане.

Таким образом сборная Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет со Швецией.

Вчера в матче одной восьмой шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0.