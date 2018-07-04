Сборная Англии обыграла Колумбию в матче одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, в серии пенальти успешнее оказались англичане.
Таким образом сборная Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет со Швецией.
Вчера в матче одной восьмой шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0.
Комментарии4
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serge_moro 04 июля 2018 | 08:34
Игра испанцев с россиянами ,наводит на мысль,что испанцы сделали все,чтобы доказать россиянам,что они играют не хуже их.
aleksandr39 04 июля 2018 | 08:37
После таких матчей на игру сборной России смотреть не хочется ,купили всех от испанцев до судей .
m_doc 04 июля 2018 | 08:52
aleksandr39: И психиатра твоего купили. Поэтому он тебя и не лечит:)
i_c_e 04 июля 2018 | 08:49
Похоже, пора менять формат игры на чемпионатах мира. Сразу начинать сериями пенальти.