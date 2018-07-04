На предстоящем саммите НАТО Трамп напомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке»
На предстоящем саммите НАТО Дональд Трамп напомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке» – заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, — его цитирует Рейтер.
По мнению президента США, союзники перекладывают на Америку основную долю военных расходов. По стандартам НАТО члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако кроме США это требование выполняют лишь несколько стран, в том числе, Великобритания, Эстония и Греция, — отмечает РБК.
Комментарии4
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timwlad78 04 июля 2018 | 08:46
На предстоящем саммите НАТО Трамп напомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке»
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Ну вообще то к США западное руководство относится как к Джемс Бонду который создан западом для контроля над пиратами обивающиеся на территории США и пытающиеся распространить своё влияние на другие регионы.
Так что как бы там не было, США это не копилка, но агент 007 Джеймс Бонд.
Так что в Россию приехали представители всей западной системы вынюхать реальные настроения в законодательной и исполнительной власти в России. И так же среди традиционно оппозиционной диссидентской интеллигенции.
И исходя из выводов и после обсуждения на саммите стран НАТО примут решения о совместной борьбы с терроризмом, организованной преступностью и размещение иностранного капитала с иностранными корпорациями не территории России и западных стран. Так что это господин Трамп ищё не свыкся с определением обязанностей в западном альянсе.
ostapbey 04 июля 2018 | 08:49
timwlad78: а что по этому поводу думают Тувалу с Наурией по поводу стратегического союза с Российской Федерацией??
Больше то не с кем..
КНДР тоже одумалась..
Даже..
shicotus_live 04 июля 2018 | 08:55
Короче, Трампушка чехвостит старушку Европу в хвост и гриву. Бьёт по самому больному, кошельку)))
ostapbey 04 июля 2018 | 08:47
А вот русский мир не против, чтоб к нему относились как к свинье копилке.
И убивалке даже..