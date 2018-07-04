Электрички в Подмосковье станут бесплатными для пенсионеров
Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.
Планируется, что проезд станет бесплатным 1 августа.
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Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.
Планируется, что проезд станет бесплатным 1 августа.
Комментарии2
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vasyakirin 04 июля 2018 | 08:43
Да дайте уже автономию этой Москве и выделите в отдельное государство, раз у нее законы и льготы не как у России!
zolingen 04 июля 2018 | 08:43
Отличная новость, видимо это за счет не доживших до пенсии. Чего бы до повышения пенсионного возраста так не порадовать население?