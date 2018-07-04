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08:32, 04 июля 2018

Электрички в Подмосковье станут бесплатными для пенсионеров

Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

Планируется, что проезд станет бесплатным 1 августа.

Комментарии

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vasyakirin 04 июля 2018 | 08:43

Да дайте уже автономию этой Москве и выделите в отдельное государство, раз у нее законы и льготы не как у России!

zolingen 04 июля 2018 | 08:43

Отличная новость, видимо это за счет не доживших до пенсии. Чего бы до повышения пенсионного возраста так не порадовать население?

(комментарий скрыт)

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