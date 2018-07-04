В Санкт-Петербурге задержаны четверо активистов движения «Весна», в том числе трое несовершеннолетних

Они устроили акцию против пыток и политических преследований перед матчем Чемпионата мира Швеция-Швейцария.

На странице «Весны» отмечается, что во время Чемпионата мира власти ограничили свободу выражения мнения. Кроме того, активисты решили напомнить о голодовке Олега Сенцова, — сообщает ОВД-Инфо.