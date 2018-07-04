В Санкт-Петербурге задержаны четверо активистов движения «Весна», в том числе трое несовершеннолетних
Они устроили акцию против пыток и политических преследований перед матчем Чемпионата мира Швеция-Швейцария.
На странице «Весны» отмечается, что во время Чемпионата мира власти ограничили свободу выражения мнения. Кроме того, активисты решили напомнить о голодовке Олега Сенцова, — сообщает ОВД-Инфо.
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timwlad78 04 июля 2018 | 08:36
В Санкт-Петербурге задержаны четверо активистов движения «Весна», в том числе трое несовершеннолетних
Они устроили акцию против пыток и политических преследований перед матчем Чемпионата мира Швеция-Швейцария.
На странице «Весны» отмечается, что во время Чемпионата мира власти ограничили свободу выражения мнения. Кроме того, активисты решили напомнить о голодовке Олега Сенцова, — сообщает ОВД-Инфо.
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Ну вот, вчера об этом говорили, о модном пассаже среди молодёжи вступать в партии и общественные движения как в ранее в команды Тимура и Квакина.
В середине 2000ных был модный пассаж стать чиновником.