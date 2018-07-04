В больницу британского города Солсбери поступили два человека, которые подверглись воздействию неизвестного вещества

Пострадавших обнаружили дома 30 июня. Оба находились в бессознательном состоянии.

Полиция квалифицировала произошедшее как серьезный инцидент. При этом неясно, имело ли место преступление – по предварительной версии, это было отравление наркотиками. В качестве меры предосторожности полиция оцепила места, которые пострадавшие могли посещать до заражения.