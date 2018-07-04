В больницу британского города Солсбери поступили два человека, которые подверглись воздействию неизвестного вещества
Пострадавших обнаружили дома 30 июня. Оба находились в бессознательном состоянии.
Полиция квалифицировала произошедшее как серьезный инцидент. При этом неясно, имело ли место преступление – по предварительной версии, это было отравление наркотиками. В качестве меры предосторожности полиция оцепила места, которые пострадавшие могли посещать до заражения.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
norgemann 04 июля 2018 | 08:39
Кремль начал операцию прекрытия?
shicotus_live 04 июля 2018 | 08:46
Героин надо тщательней мыть. Или местным воякам грамотней работать с химоружием.
glotov 04 июля 2018 | 08:50
Да у них там рассадник всякой гадости! Наизобретали и уследить не могут!
rktq 04 июля 2018 | 08:50
Мэй:
-Вечером (или утром не помню) Борис Джонсон вызвал российского посла для дачи объяснений о том, каким образом нервно-паралитическое вещество оказалось в Эймсбери. Джонсон потребовал от посла «незамедлительно предоставить сведения о программе «Каблучок"» - Чемпионами мира по футболу должна стать сборная Англии. Лондон ждет ответа от России до вечера вторника, конкретно до какого вторника мы скажем позже.
-«Если мы не получим убедительного ответа, будет ли сборная Англии чемпионами мира, то мы приравняем это действие к незаконному применению силы Россией против Британии»