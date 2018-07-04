Телеканал «Дождь» снова аккредитовал корреспондента в Госдуме Михаила Рубина, — сообщает газета Ведомости. Как пояснили на Дожде, аккредитация Рубину нужна для общения с парламентскими источниками, но Дождь по-прежнему не собирается освещать деятельность Госдумы за исключением общественно-значимых событий.

Ряд СМИ отозвал своих корреспондентов из Думы во время скандала вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.