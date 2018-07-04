Телеканал «Дождь» снова аккредитовал корреспондента в Госдуме Михаила Рубина
Телеканал «Дождь» снова аккредитовал корреспондента в Госдуме Михаила Рубина, — сообщает газета Ведомости. Как пояснили на Дожде, аккредитация Рубину нужна для общения с парламентскими источниками, но Дождь по-прежнему не собирается освещать деятельность Госдумы за исключением общественно-значимых событий.
Ряд СМИ отозвал своих корреспондентов из Думы во время скандала вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.
Комментарии2
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liquidsky__ 04 июля 2018 | 08:43
Слился Дождь.
alexandr400 04 июля 2018 | 08:51
Нелогично, непоследовательно. Выходит, решение об отзыве было эмоциональное. Женственность какая-то канала.