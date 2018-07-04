К личным письмам пользователей Gmail имеют доступ сотни сторонних компаний
Они изучают переписку в коммерческих целях, — сообщает издание «Уолл-Стрит Джорнал». В Google газете заявили, что передают сторонним разработчикам данные только тех пользователей, которые дали на это особое разрешение.
Утверждается, что личные письма пользователей сотрудники Google могут просматривать с согласия клиента, или из-за проверки безопасности.
Комментарии1
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grazschdanin 04 июля 2018 | 08:33
К личным письмам пользователей Джимейл имеют доступ сотни сторонних компаний
Они изучают переписку в коммерческих целях, — сообщает издание Уолл-Стрит Джорнал.
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Еще одна невидимая рука рынка засветилась.
Кстати в фильме про Сноудена об этом в открытую было сказано. Выходит всё правда.