К личным письмам пользователей Gmail имеют доступ сотни сторонних компаний

Они изучают переписку в коммерческих целях, — сообщает издание «Уолл-Стрит Джорнал». В Google газете заявили, что передают сторонним разработчикам данные только тех пользователей, которые дали на это особое разрешение.

Утверждается, что личные письма пользователей сотрудники Google могут просматривать с согласия клиента, или из-за проверки безопасности.