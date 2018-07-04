Родственники погибших на пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя Вишня получат дополнительно по 2млн рублей
Такой закон принял региональный парламент. Помощь будет предоставляться из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет, — сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 08:21
Интересно, с этой суммы придётся откатить 70% или всего лишь 50%?
mamiluk 04 июля 2018 | 08:24
Деньги должны "загладить"- горе и проблемы возникновения пожаров.
semen2026 04 июля 2018 | 08:27
у залупутинцев белый снег ложится чуть слышно...! фуфел какой-то... будет...поступать...из благотворительных... а если не будет поступать!