Школьников, которые застряли в пещере в Таиланде, начнут готовить к спасательной операции

Чтобы дети смогли выбраться, их с сегодняшнего дня начнут обучать подводному плаванию.

Школьников эвакуируют не раньше конца недели. Сейчас первым делом подросткам и их тренеру предстоит пройти полноценное медицинское обследование. Первичный медсомотр показал, что дети, которые находятся в пещере уже 11 дней, истощены и не могут передвигаться самостоятельно – несколько дней уйдет только на восстановление сил. Параллельно специалисты из США и Великобритании проведут школьникам курсы подводного плавания. Спасатели работают и над другими способами вызволения детей – откачивают воду, ищут иные доступы в пещеру, бурят новый вход. Тем временем водолазы уже доставили подросткам несколько десятков баллонов с кислородом, а также лекарства и продовольствие, которого должно хватить на 4 дня. Пока школьники питаются высококалорийными гелями, поскольку обычную еду доставить к ним сложно. Но в ближайшее время спасатели обещают снабдить детей провизией, запасов которой хватит на несколько месяцев.

12 игроков школьной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Как сообщается, они не смогли выбраться из пещеры, вход в которую оказался затоплен из-за ливней