Суд в Петербурге рассмотрит дело полицейского, который насмерть забил задержанного

Ранее коллегу правоохранителя, который на это смотрел оштрафовали на несколько тысяч рублей.

Трагедия произошла почти год назад, тогда оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. За что был задержан молодой человек — не сообщается. Как и имя правоохранителя — известна лишь его фамилия Анфилатов. По версии следствия — он ударил не менее одного раза коленом в грудь и живот. Пострадавший впоследствии скончался. Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Из чувства солидарности и дружеских побуждений» Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.

Полицейскому который избивал задержанного грозит до 15 лет заключения.