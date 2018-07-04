Суд в Петербурге рассмотрит дело полицейского, который насмерть забил задержанного
Ранее коллегу правоохранителя, который на это смотрел оштрафовали на несколько тысяч рублей.
Трагедия произошла почти год назад, тогда оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. За что был задержан молодой человек — не сообщается. Как и имя правоохранителя — известна лишь его фамилия Анфилатов. По версии следствия — он ударил не менее одного раза коленом в грудь и живот. Пострадавший впоследствии скончался. Вместе с Анфилатовым в наряде были и другие правоохрнители. Так Артем Блыжков, старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Из чувства солидарности и дружеских побуждений» Блыжков не попытался остановить напарника и никому не доложил о преступлении. Это сообщили накануне в пресс-службе петербургского суда. Из-за того что страж порядка, на чьих глазах до смерти избивали задержанного, раскаялся ему вынесли приговор — 50 тысяч рублей штрафа.
Полицейскому который избивал задержанного грозит до 15 лет заключения.
Комментарии10
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u237 04 июля 2018 | 08:07
вот такой ситуации в России ни кто не застрахован
ltvjrhfn1 04 июля 2018 | 08:21
u237:
В России нет, а в штатах застрахованы. Там людей до смерти не избивают вообще, пулю в лоб засадить - это проще простого, а вот избивать, не избивают.
kottigr1 04 июля 2018 | 08:29
ltvjrhfn1: Наверное штраф в 50 тысяч это небольшой аванс перед посадкой в кресло депутата ГосДумы ?.. Обычно убийц в России шлют туда..
aleksandr39 04 июля 2018 | 08:32
u237: Этот милиционер это типичный боевик -бандит -наемник из ОПГ " днр -лугандон " .
luger_max_otto 04 июля 2018 | 08:09
Второго полицая, который как минимум при сем присутствовал, но не доложил- штрафанули по мелочи. А как по мне- ОПГ, совершившая убийство с отягчающими в чистом виде, выбор разве что между тюрягами с пожизненным и без шансов оказаться на свободе...
u237 04 июля 2018 | 08:12
luger_max_otto: это не штраф, а цена билета в первом ряду во всех РОВД РФ
vladimir1967 04 июля 2018 | 08:12
Никаеих 15 лет не будет, см.пример Казани. Максимум 4 года. Он же свой сталинской
waytothesun 04 июля 2018 | 08:19
Странно, обычно такие в РФ идут на повышение
trender 04 июля 2018 | 08:21
Полицейскому который избивал задержанного грозит до 15 лет заключения.//
Забить до смерти задержанного - это не убийство человека с особой жестокостью, а всего лишь превышение должностных полномочий. Так что погрозят ему сильно, да и дадут немножко, условно.
Вот если бы он собаку до смерти избил, тогда бы его посадили, потому что есть закон о жестоком обращении с животными. ... Да и то не факт. Он бы сказал, что она на него сама набросилась при исполнении.
А закона о жестоком обращении с задержанными нет. Гвардии можно открывать огонь на поражение даже по детям и беременным женщинам в случае крайней необходимости. И за это ещё и ордена и квартиры получат, если что.
Хорошо, что мы с вами не задержанные. Пока.
malinskii 04 июля 2018 | 08:24
не изобретательно как-то. ногой в живот... вот татары, те да, и шампанское выпили и на мусорку нести пустую тару не потребовалось..