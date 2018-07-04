Британская полиция сообщила о новом отравлении «неизвестным веществом»

Инцидент произошел недалеко от города Солсбери, где в марте с похожими симптомами были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

О серьезном инциденте накануне объявила полиция британского графства Уилтшир: в городке Эймсбери, расположенном всего в десятке километров от Солсбери, без сознания были обнаружены мужчина и женщина — обоим за 40 лет. У пострадавших диагностировали отравление неизвестным веществом. Пару доставили в отделение интенсивной терапии больницы Солсбери. Как передает Би-би-си, сначала врачи предположили, что оба пострадавших приняли дозу загрязненного героина, однако проведенные исследования не дали медикам представления о типе отравляющего вещества. В полиции пока не делают никаких выводов: там даже не говорят, носит ли инцидент криминальный характер. Тем не менее, места, которые регулярно посещали пострадавшие, оцепили из соображений безопасности. Также стражи порядка предупредили, что на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться куда больше полицейских, чем обычно.

Управление здравоохранения Англии заявило, что здоровью местных жителей ничего не угрожает. Специалисты говорят, что держат ситуацию под контролем.