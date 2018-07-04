Британская полиция сообщила о новом отравлении «неизвестным веществом»
Инцидент произошел недалеко от города Солсбери, где в марте с похожими симптомами были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
О серьезном инциденте накануне объявила полиция британского графства Уилтшир: в городке Эймсбери, расположенном всего в десятке километров от Солсбери, без сознания были обнаружены мужчина и женщина — обоим за 40 лет. У пострадавших диагностировали отравление неизвестным веществом. Пару доставили в отделение интенсивной терапии больницы Солсбери. Как передает Би-би-си, сначала врачи предположили, что оба пострадавших приняли дозу загрязненного героина, однако проведенные исследования не дали медикам представления о типе отравляющего вещества. В полиции пока не делают никаких выводов: там даже не говорят, носит ли инцидент криминальный характер. Тем не менее, места, которые регулярно посещали пострадавшие, оцепили из соображений безопасности. Также стражи порядка предупредили, что на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться куда больше полицейских, чем обычно.
Управление здравоохранения Англии заявило, что здоровью местных жителей ничего не угрожает. Специалисты говорят, что держат ситуацию под контролем.
Комментарии12
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putin_itogy 04 июля 2018 | 08:04
Ветром, "перемен" занесло из за стен красного кирпича.
Полковник готовится к концу Мундиаля.
Задирается.
Дивизии уже переименованы.
"Барбароса 2.0"..
Ровно в 4 утра..?
firefly001 04 июля 2018 | 08:09
putin_itogy: Шо? Опять Путин???
Шаровары проверь свои. Не наложил ли тебе в них Путин?
disdai 04 июля 2018 | 08:21
firefly001:
Твой начальник гранд-совок Путин регулярно накладывает в рейтузы России-матушки.
А вонь по всему миру.
timwlad78 04 июля 2018 | 08:33
Ну вообще то putin_itogy,ы Великобритании проблемы с ростом распространения наркотиков из Афганистана и Ближнего Востока.
Так что присутствие Великобритании и США и прочих стран НАТО в горячих точках где правит организованная преступность стало приносить больше проблем чем прибыли.
Именно из за того, что потерян контроль над организованной преступностью по причине того, что англосаксы отказались сами от сотрудничества с по общей борьбе с терроризмом и организованной преступностью., и приехала англосаксонская делегация в Россию.
Корпорации пиратствуют плодя криминал, а разгребать приходится политикам.
Пример Украина.
И потому или криминал сметёт с воплями мы всех до основания и станем всем кто был ни кем.
Или по плану барбароса будут усмирять уголовное быдло дорвавшееся до власти как это произошло на Украине.
Про всемирный потом кино смотрел,"Ной " называется.
Посмотри, может просветишься, что план барбароса от времён мирового потопа регулярно осуществляется.
ly4_sveta 04 июля 2018 | 08:36
putin_itogy: Готовится втихаря и исподтишка, даже
на матчи не ходит. ))) Хорошего чего ожидать?
Только пакости, подлости и прочие мерзости.
tks 04 июля 2018 | 08:07
Кто же это на этот раз?
У обершурмбаннфюрера на удивление много врагов?
kara 04 июля 2018 | 08:12
Близиться финал ЧМ?!
rash 04 июля 2018 | 08:29
Операция прикрытия? Да запросто.
ly4_sveta 04 июля 2018 | 08:32
Сейчас российские властные отморозки начнут
кликушествовать - ну, вот видите, у вас это
система - постоянная и уже несменяемая картина,
а вы все на нас бочку катите.
cipherman2 04 июля 2018 | 08:33
Кто на этот раз, ведь те 2 кто "траванул" типо, Скрипалей, уже на даче у Путина отдыхают!?)))
rktq 04 июля 2018 | 08:39
Мэй:
«Правительство пришло к выводу, что с высокой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипаль»,
-Ой это уже я говорила.. (Где вы говорите..А!!)
И так господа «Правительство пришло к выводу, что с высокой вероятностью Россия ответственна за действия на улицах Эймсбери...( Я все правильно сказала)..
shai13 04 июля 2018 | 08:41
В сказке "али Баба и 40 разбойников" девушка увидела как разбойник пометил крестиком ворота героя и следом пометила таким же крестиком все остальные ворота. Чтоб не нашли.