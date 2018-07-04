США пока не намерены предлагать КНДР временной график осуществления денуклеаризации, заявила журналистам на брифинге официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.



В ответ на просьбу прокомментировать высказывание советника президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон планирует добиться от КНДР ликвидации ее ракетно-ядерной программы в течение года, Х.Нойерт сказала: «Что касается временного графика, я знаю, что некоторые индивидуумы о таком графике говорили. Мы не собираемся такой график предлагать».



Х.Нойерт отказалась комментировать сообщения о том, что американская разведка располагает данными о попытках Пхеньяна ввести США в заблуждение относительно реального количества его ядерных вооружений и объектов, передает «Интерфакс».