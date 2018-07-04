Британская полиция сообщила о новом случае отравления неизвестным веществом
30 июня в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина из города Эймсбери, что в 10 км от Солсбери, где произошло отравление Скрипалей. Полиция полагает, что они подверглись воздействию неизвестного отравляющего вещества.
Комментарии5
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ku111ku 04 июля 2018 | 07:55
Ветром отнесло из Солсбери?
josepp 04 июля 2018 | 08:04
ku111ku: Грибочков поели. С гречкой.
josepp 04 июля 2018 | 08:02
На этот раз кто? Беглый олигарх, или опять шпион-расстрига.
sg90 04 июля 2018 | 08:06
josepp:
Да просто болел за Венесуэлу..
sg90 04 июля 2018 | 08:04
Зря лживые английские ублюдки взялись разыгрывать тот же дешевый фокус, так как со Скрипалями уже обосрались изрядно. Ведь что сказали сначала? Что шансов выжить у них нет и что Новичок производят только в России. Скрипали живее всех живых и вдруг оказалось что Новичок производили также на западе. Правда тут же стали юлить и говорить что производили только для того, чтобы разработать противоядие. В-общем, изолгались донельзя. как тогда с Ираком