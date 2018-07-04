Владимир Путин утвердил увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта
С 3,5 тыс. она вырастет до 5 тыс. рублей. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования. Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.
Комментарии6
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opiatnovyi63 04 июля 2018 | 07:37
Неужели никак нельзя обойтись без завышения госпошлин?
tag188 04 июля 2018 | 07:39
А говорят в России ничего не растет! Вот, пожалуйста, -- растут пошлины и налоги!
estamp 04 июля 2018 | 07:40
Разве лишние 1,5 тыс. рублей остановят истинного либерала в желании приобщиться?
andre_klimov 04 июля 2018 | 07:55
estamp:
И туриста не остановят, а уж бизнесмена - тем более не остановят. Не остановят так же и тех, кто хочет получить хорошее образование или работу.
На это и расчёт. Всё равно же это не остановит - так почему не содрать со стада ещё клок шерсти?
anticolonel 04 июля 2018 | 08:03
Спасибо, отец родной, за заботу.
malinskii 04 июля 2018 | 08:19
с чего бы это? неужто в казне попустело? проглотить крым получилось. переварить пока никак.