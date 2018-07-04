Владимир Путин утвердил увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта

С 3,5 тыс. она вырастет до 5 тыс. рублей. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования. Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения, содержащих электронный носитель информации.