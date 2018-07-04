Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию
Об этом РИА «Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Делегация космической администрации Китая проведет с «Роскосмосом» соответствующие переговоры. Визит китайской делегации в Москву планируется в конце этой недели.
Комментарии13
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tag188 04 июля 2018 | 07:41
Достаточно посмотреть, как Россия и Китай строят ж/д мост через Амур. Китай за несколько месяцев построил свою половину, а Россия за годы заложила памятный камень на своей.
Вот и все, что нужно знать Китаю обо всех совместных с Россией проектах.
korikov 04 июля 2018 | 08:24
tag188:
А Крымский мост Китай построил? Что вы за бред несёте?
tag188 04 июля 2018 | 08:41
korikov: Все желающие могут набрать в поисковике "мост Нижнеленинское-Тунцзян" и легко проверить мои слова, а у ватки бомбит дальше :))
korikov 04 июля 2018 | 08:49
tag188: если вы пишите о конкретном случае, то пишите именно о нём и не обобщайте.
tag188 04 июля 2018 | 08:56
korikov: Можно дать Вам добрый совет? Я не специалист, но читал что есть очень серьезное психическое заболевание -- когда человек абсолютно не воспринимает написанное.
В моем первом комментарии абсолютно четко написано о СОВМЕСТНОМ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ ПРОЕКТЕ, и что из этого получилось. Этот опыт сотрудничества должен был поставить китайцам надежную прививку от дальнейших совместных проектов с Россией.
По-моему, Вы не воспринимаете то, что читаете. Задумайтесь над этим, со здоровьем шутить нельзя.
punyoshohlai 04 июля 2018 | 08:42
korikov: А Крымский мост Китай построил?
Крымский мост - совместный проект с Китаем?! Неожиданно.
semen2026 04 июля 2018 | 07:42
а могут не создать 1000 станций по всей вселенной... красиво, да!)))
andre_klimov 04 июля 2018 | 07:53
Фейк-ньюз в чистом виде. Смотрите официальную космическую программу Китая.
prorab1 04 июля 2018 | 07:56
andre_klimov: Пока Фэйки , это китайская космическая программа. В отличии , от Российской.
punyoshohlai 04 июля 2018 | 08:03
prorab1: В отличии , от Российской.
Российской эту программу можно назвать с очень большой натяжкой. Вообще-то, кто финансирует, того и программа.
andre_klimov 04 июля 2018 | 08:13
prorab1: Вообще-то эти "фейки" реально летают и работают. Просто вылезьте из-под подушки и поинтересуйтесь. Может заодно поймёте, почему крайний срок службы МКС был назначен на 20-й год.
yralez 04 июля 2018 | 07:54
Для этого придется рогозина расстрелять.....по китайским законам.
man_from_sobibor 04 июля 2018 | 08:45
сбылась мечта гендиректора Роскосмоса - вбухать абы куда сотни миллиардов долларов украденных у простых, без того бедных российских граждан. Будет теперь проводить свои мега-новационные живодерские опыты над собаками совместно с китайскими коллегами. А те - большие любители помучить собак и других беззащитных животных ради большой науки..