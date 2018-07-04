Дональд Трамп уверен, что Россия не вмешивалась в американские президентские выборы

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. На вопрос о позиции президента США по Крыму, Гидли ответил: «Мы не признаем попытку России аннексировать Крым». Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится 16 июля в Хельсинки.