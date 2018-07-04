Дональд Трамп уверен, что Россия не вмешивалась в американские президентские выборы
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. На вопрос о позиции президента США по Крыму, Гидли ответил: «Мы не признаем попытку России аннексировать Крым». Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится 16 июля в Хельсинки.
Комментарии8
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compare 04 июля 2018 | 07:56
так может и "встреча" будет с этим "хоганом"? если он больше знает,чем президент? :)
opiatnovyi63 04 июля 2018 | 08:08
: А что остаётся делать нашему Трампу? Признаться , что он победил благодаря ОПГ из России?
chubuk 04 июля 2018 | 07:59
Дональд не верит... Нет, он заявит: "Россия вмешивалась в выборы, и благодаря этому (возможно) я стал президентом США...".
andre_klimov 04 июля 2018 | 08:01
Господи, кто источник этой новости? Какая бесстыжая ложь!
Вот ответ мистера Gidley:
"The President has been very clear, and has said it many times, that he feels as though Russia had meddled in the election."
Грубо говоря, Трамп много раз говорил, что жопой чувствует, что Россия в выборы -
вмешивалась.
andre_klimov 04 июля 2018 | 08:07
Про Крым - почему-то потерялось очень важное продолжениое фразы:
" We don’t recognize Russia’s attempts to annex Crimea at all. You guys know that we plan to have a conversation with Vladimir Putin."
То есть, акцент сделан на том, что с Путиным об этом будут говорить. Именно об "attempts", поскольку США не считают аннексию завершённой и необратимой.
На мой взгляд самая главная цитата:
"But, as you know, he’s also been the toughest on Russia of any other President. And when it’s time to work with Russia, it’s time to work with Russia. And when it’s not, it’s not. And he’s been pretty clear about that."
А вообще что-то многовато фейк-ньюз с утра.
mamiluk 04 июля 2018 | 08:11
Трамп может и "уверен",а вот сенат -НЕТ.
venmud 04 июля 2018 | 08:20
Дак, и Наш уверен, что Памфилова, назвав наши "самыми чистыми" , права.
ly4_sveta 04 июля 2018 | 08:22
Трудно признать, что ты, по сути, президент и
России, причем преступным путем. Очень хочется
верить, что тебя избрал, причем законно,
американский народ.