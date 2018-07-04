Россельхознадзор c сегодняшнего дня запретил поставки мясной и рыбной продукции с трех предприятий Белоруссии
Эти предприятия поставлены под усиленный лабораторный контроль.
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Эти предприятия поставлены под усиленный лабораторный контроль.
Комментарии2
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terens 04 июля 2018 | 07:47
Путин решил окончательно батьку в ЕС отравить. Что, впрочем, хорошо.
mamiluk 04 июля 2018 | 08:16
Белорусы уже осознали,что с мафиозной Россией лучше не иметь вообще никаких дел.