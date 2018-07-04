Производителей пива, сидра и медовухи возможно заставят маркировать свою продукцию
Как пишет «Коммерсантъ» , в Минфине подготовлен соответствующий законопроект. В случае его принятия производители слабоалкогольных спиртных напитков будут ставить на свою продукцию федеральные специальные марки. Чтобы их получить, производителям придется обзавестись лицензиями или войти в реестр производителей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт