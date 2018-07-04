Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года

Аналитики банка считают, что тренды на мировых рынках схожи с картиной глобальной экономики конца 1990-х годов. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх. О рисках новой рецессии ранее предупреждал и Всемирный банк. В конце мая свои прогнозы о будущем кризисе дал и финансист Джордж Сорос.