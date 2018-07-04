Британская полиция сообщила о новом случае отравления неизвестным веществом
30 июня в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина из города Эймсбери, что в 10 км от Солсбери, где произошло отравление Скрипалей. Полиция полагает, что они подверглись воздействию неизвестного отравляющего вещества. Места, которые посещали пострадавшие будут оцеплены.
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