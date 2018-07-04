Президент Ирана Хасан Роухани сегодня посетит Австрию

Его поездка пройдет на фоне задержания иранского дипломата, подозреваемого в планировании теракта в Париже.

Роухани встретится с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Главной темой переговоров станет ядерная сделка с Ираном и ее будущее после выхода из нее США. Несмотря на задержание в Германии иранского дипломата, работавшего в Австрии, программа визита Роухани изменена не будет, отмечают в Вене. При этом Тегеран ранее сам заявлял, что готов сотрудничать в расследовании подготовки теракта в Париже. Его, как предполагает бельгийская и французская прокуратура, должны были совершить во время съезда Национального совета сопротивления Ирана в минувшую субботу. Австрийское отделение организации на фоне последних событий требовало отмены визита Роухани в Вену. Там считают, что поездка иранского президента станет ударом по ценностям ЕС и «позорным пятном для демократии и прав человека».

По делу о планировании теракта в Париже помимо иранского дипломата арестованы еще пять человек во Франции и Бельгии, среди них – два выходца из Ирана.