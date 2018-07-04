Пригородные электрички могут стать бесплатными для пенсионеров с 1 августа
Сейчас власти занимаются организацией этой идеи, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин добавил, что это решение может помочь в ряде случаев пенсионерам отказаться от поездок на личных автомобилях.
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ivanov356 04 июля 2018 | 07:08
"помочь в ряде случаев пенсионерам отказаться"
Не забывайте решить вопрос, чтобы меньше ели.