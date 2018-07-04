Это уже не первый раз, когда Госдума принимает такие инициативы, и власти не могут исправить ситуацию из-за особенностей их внутренней этики, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Сергей Алексашенко добавил, что власти не откажутся от «Закона Яровой» еще и потому что в его реализацию и вложены и еще будут вложены колоссальные деньги.