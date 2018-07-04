Так называемый «Закон Яровой» невыполним, — рассказали изданию «Коммерсант» в Россвязи
Это уже не первый раз, когда Госдума принимает такие инициативы, и власти не могут исправить ситуацию из-за особенностей их внутренней этики, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
Сергей Алексашенко добавил, что власти не откажутся от «Закона Яровой» еще и потому что в его реализацию и вложены и еще будут вложены колоссальные деньги.
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lenin3 04 июля 2018 | 07:22
Пральна говорит Алексашенко:власть примет любой,даже самый невыполнимый закон,если он будет работать на карман его принимающих.Озеленение Марса или добыча нефти в Тау Кита-на очереди...