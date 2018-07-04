Законодательное собрание Петербурга сегодня рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
Накануне комиссия по соцполитике рекомендовала депутатам поддержать документ.
В кулуарах Законодательного собрания говорят, что депутаты поддержат законопроект о повышении пенсионного возраста. Практически все сомнения в этом пропали после заседания комиссии по соцполитике, которое прошло накануне. Ее члены, в основном единороссы, рекомендовали парламентариям принять документ. Против реформы в ЗакСе выступает только небольшая группа оппозиционеров. Ранее они предлагали альтернативный законопроект, но его даже отказались рассматривать. Напомним, по новым законам мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63. Повышение возраста будет поэтапным: реформа стартует в 2019, а завершится — в 2034-году.
Активные разговоры про повышение пенсионного возраста и НДС шли с прошлого года, но Владимир Путин ещё до избрания его на очередной пенсионный срок заявлял, что повышения пенсионного возраста и налогов не будет.
Комментарии1
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lenin3 04 июля 2018 | 07:14
А на фуя тогда Госдура,если закон,касающийся всех россиян,принимают на местах?