Суд в Эквадоре постановил арестовать экс-президента страны Рафаэля Корреа
Ордер на его арест будет направлен в Интерпол. Сейчас бывший глава государства вместе с семьей проживает в Бельгии. О превентивном задержании Корреа суд попросила прокуратура. По версии следствия, экс-глава государства причастен к похищению эквадорского депутата в 2012 году.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koshkaedu 04 июля 2018 | 06:55
Наконец-то и до него очередь дошла. На очереди - Венесуэла.