Президент подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии
Документ принят Госдумой и утвержден Советом Федерации. Этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и преступления, связанные с террористической деятельностью.
Комментарии4
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ivanov356 04 июля 2018 | 06:56
Законы о труде уже привычно не соблюдаются. А вот за колючкой ,это насущно, надо всё привести в порядок,в итого всё равно, тоже наплюют.
semen2026 04 июля 2018 | 07:05
маленький застенчивый подписатель-пересидент интер-вовочка всё подписывает... всё по графику!)))
koshkaedu 04 июля 2018 | 07:06
А ночь в СИЗО?
semen2026 04 июля 2018 | 07:17
полные дебилы эти залупутинцы со своим клето-карликом, а теперь и лепра-гномом интер-вовочкой-питерской задротой, а не каким не гопником, даже за гопников обидно!))) измеряют какие-то дни в сизо в попугаях)))) если что я всё приму, ссылку каторгу, тюрьму...но желательно в июле и желательно в крыму!)))))))))) л.филатов про стрельца)